Beschwerden über Schlachtung von Nutztieren im Tiergarten

WELS. Fleisch wird an Luchs und Wildkatze verfüttert. Zoologe verteidigt Vorgangsweise.

Zwergziegen haben im Welser Tierpark kein langes Leben. Im Alter von neun Monaten werden viele Tiere geschlachtet und Luchse und Wildkatze verfüttert. Bild: Weihbold

Was geschieht mit den Nutztieren im Welser Tiergarten? Diese Frage stellte eine Besucherin einem zufällig vorbeikommenden Tierpfleger. Seine Antwort war deutlich und löste bei der Welserin Empörung aus: „Die werden geschlachtet und an den Luchs verfüttert“, erklärte der Tiergarten-Mitarbeiter unverhohlen.

Die Frau konnte nicht glauben, was sie da gerade gehört hatte, und ging mit der Bitte um Aufklärung zur Welser Zeitung: „Es kann doch nicht sein, dass Streicheltiere, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, an die Raubtiere verfüttert werden“, empörte sich die Dame.

Doch, es kann es sein. Darüber hinaus ist das Verfüttern geübte Praxis in fast allen Tierparks in Mittel- und Nordeuropa: „Nur in Südeuropa sieht man von der Schlachtung von Nutztieren ab, weil es ein zu emotionales Thema ist“, sagt der für den Welser Tiergarten zuständige Zoologe Gyula Gajden. Überall anders legen die Fachleute großen Wert auf eine möglichst natürliche Reproduktion der Tiere, um den Erhalt der Arten zu sichern. Im Welser Tiergarten werden jährlich zwischen acht und zwölf Zwergziegen geschlachtet. Ihr Fleisch wird an Luchs und Wildkatze verfüttert. Beschwerden würden nur vereinzelt geäußert, beruhigt der Zoologe.

Zudem legt der zuständige Dienststellenleiter Christoph Haslmayr Wert auf die Feststellung, dass die Nutztiere im Welser Zoo nicht als Futterbeschaffer, sondern zu Demonstrationszwecken gehalten werden: „Die Schlachtung wird von einem dazu befähgten Mitarbeiter an Ort und Stelle vorgenommen. Bei unseren Zwergziegen geht es auch darum, den Bestand zu kontrollieren, weil sich diese sehr stark vermehren.“ Der Amtstierarzt sei eingeweiht und prüfe die vorschriftsgemäße Tötung der Tiere. An die wenigen Raubtiere werden in selteneren Fällen auch andere Tiergarten-Bewohner wie Schafe und Hühner verfüttert. Das Rudel vietnamesischer Hängebauchschweine besteht aus überwiegend älterenTiere, die verschont bleiben.

Wie Zoologe Gajden hält auch Haslmayr die Schlachtung für ethisch vertretbar: „Im Tiergartenbetrieb ist das eine logische Geschichte. Es ist auf jeden Fall besser, die Tiere zu verwerten, als sie der Tierkörperverwertung zuzuführen.“

Die zuständige Vizebürgermeisterin Silvia Huber (SP) unterstützt die Vorgangsweise des Tiergartens: „Luchse sind halt keine Vegetarier. Es werden auch keine ganz kleinen Ziegen geschlachtet, sondern schon etwas ältere und verkümmerte Tiere.“

Zoo Schmiding schlachtet nicht

Im Zoo Schmiding werden Mäuse und Ratten als Futtertiere gezüchtet. Zootiere am Ende ihres Lebenszyklus sterben eines natürlichen Todes: „Wir wollen wissen, woran sie verendet sind, und sezieren sie deshalb. Die Kadaver kommen in die Tierkörperverwertung Regau“, sagt eine Sprecherin.

