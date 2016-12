"Beim Aufbruch in Kuba wollen wir dabei sein"

WELS. Zwei Energietechniker aus Wels und Wallern entwickeln Erntetrockner, der auf Karibikinsel zum Einsatz kommt.

Christian Neuwirth schätzt das kubanische Lebensgefühl. Auf der Karibik-Insel will der Techniker seinen Erntetrockner in Serie produzieren. Bild: Privat

Mit der Insel Kuba verbindet man Salsa, Mojito und Fidel Castro, den erst kürzlich verstorbenen Diktator. Die Techniker Christian Neuwirth aus Wallern und Christoph Zipko aus Wels sehen die Karibik-Insel aus einem etwas anderen Blickwinkel. Die Absolventen der Welser Fachhochschule wollen Kubas Ernährungsprobleme lösen. Mit einem selbst entwickelten Erntetrockner sind sie ihrem großen Ziel schon ein kleines Stück näher gekommen.

Kürzlich trafen die beiden Energietechniker mit Salvador Pardo Cruz zusammen. Der kubanische Energieminister weilte auf Einladung des Außenamtes in Linz. Neuwirth und Zipko konnten dem Nachfolger des legendären Ernesto "Che" Guevara ihr Projekt vorstellen: Während der kubanischen Revolution bekleidete ,Che´das Amt des Industrieministers.

Das Vorhaben der beiden Tüftler wird vom Außenamt unterstützt. Aus dem Fonds für Entwicklungszusammenarbeit sind Förderungen zugesagt: "Der derzeitige Projektumfang beträgt in der ersten Phase 40.000 Euro", erklärt Neuwirth. Sollten sich die ersten Tests bewähren, wird es zu weiteren Versuchen kommen.

In Kuba arbeitet der Absolvent des Studiengangs Öko-Energietechnik und sein Welser Partner mit kubanischen Professoren zusammen, die sie bei einem Studienaufenthalt vor zehn Jahren kennenlernten: "Wir haben damals auf der Insel ein Solarlabor entwickelt", erinnert sich Neuwirth.

Das autoritär regierte Kuba ist zu 80 Prozent auf Lebensmittelimporte angewiesen. "In der Landwirtschaft verdirbt ein großer Teil der Ernte schon auf den Feldern, weil Fahrzeuge für den Abtransport fehlen", erklärt der Techniker aus Wallern.

Gemeinsam mit den kubanischen Professoren entwickeln die beiden Oberösterreicher eine Trocknungsanlage für lokale kubanische Verhältnisse: "Die Anforderungen an unser Gerät sind schnell erklärt: wenig Technik, Mobilität und solare Energiegewinnung. Auf Basis dieser Informationen haben wir einen sechs Meter langen Prototyp gebaut. Per Schiff wurde das Trockengerät nach Kuba transportiert, wo es am Weihnachtsabend im Osten der Insel eintraf.

Der nächste Schritt gilt dem Praxistest. Nach einer technischen Anpassungsphase wird eine Fertigung auf der Insel erwogen. Getestet wird auf dem Gelände der "Asociacion Cubana de Produccion Animal", kurz ACPA – der kubanischen Vereinigung für Tierproduktion. Sollte der energieautarke Prototyp den erwünschten Erfolg bringen, will man Business-Modelle mit kubanischen Kleinbauern entwickeln.

Bilder ihres Geräts halten die Energietechniker unter Verschluss: "Wir sind bemüht, unsere Entwicklung zu schützen", sagt Neuwirth. Auch die technischen Details wolle man in der Versuchsphase nicht preisgeben. Er verrät nur soviel: "Stellen Sie sich ein Gewächshaus vor, das nach Süden ausgerichtet ist. Auf der Rückseite haben wir mit einer Industrienähmaschine einen Reißverschluss eingenäht. Das Innenleben des Trockners besteht aus vielen Schläuchen."

Die politische Situation auf Kuba wird von den Technikern nicht näher beurteilt. Das Land beginne sich zu öffnen, was den beiden Oberösterreichern Mut macht: "Derzeit ist eine noch nie dagewesene Aufbruchstimmung zu spüren, bei der wir dabei sein wollen."

Beim Treffen in Linz wurde den beiden Jungunternehmern die persönliche Unterstützung der kubanischen Botschaft in Wien und des kubanischen Industrieministers zugesichert.

