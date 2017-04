Bei Stadtderby will FC Wels seine Heimstärke ausspielen

WELS. Zweiter in der OÖ-Liga empfängt am Samstag WSC-Hertha.

Goalgetter Robert Lenz und Trainer Stefan Kuranda (WSC-Hertha) kämpfen gegen FC-Wels-Coach Davorin Kablar und Alex Bauer um den Ball (v.l.) Bild: (fam)

In der OÖ-Liga steigt am Karsamstag mit dem Stadtderby FC Wels gegen WSC-Hertha ein Fußballklassiker (Wimpassing, 16 Uhr). Der Gastgeber steht in der Tabelle auf Platz zwei und ist nach der Papierform Favorit. "Unsere Heimstärke ist den Gegnern bekannt. In der Renner-Arena haben wir neun von zehn Spielen gewonnen", sagt FC-Wels-Obmann Juan Bohensky. Das Team aus der Mauth kommt aber mit viel Selbstvertrauen zum Stadtrivalen: "Wir sind im Frühjahr ungeschlagen, haben uns in der Winterpause verstärkt", betont Trainer Stefan Kuranda.

Der FC-Wels kann auf drei Spieler zurückgreifen, die verletzt oder gesperrt waren. Im Herbst des Vorjahres endete das erste Stadtderby nach 23 Jahren mit einem 1:1-Unentschieden. Beim letzten Heimspiel 1993 rang die Eintracht (die später mit der Union zum FC Wels fusionierte) das Hertha-Team mit 3:0 nieder. Doch im jüngsten Spiel gegen Weißkirchen blieb der FC Wels vieles schuldig. Die Partie endete 1:3.

Von der neuen Anlage des Gegners zeigt sich Hertha-Obmann Roland Golger beeindruckt: "Sieht man von der Laufbahn ab, ist unser Platz einwandfrei, doch hier ist alles noch schöner." Sollte seine Mannschaft eines Tages den Aufstieg schaffen, sei daher ein Wechsel in die Renner-Arena zu überlegen.

Doch bis Samstag konzentrieren sich alle Akteure auf das Aufeinandertreffen innerhalb der Stadtgrenzen. Gastgeber Bohensky rechnet mit 1500 bis 2000 Zuschauern. "Leider findet dieses Spiel am Osterwochenende statt. Sonst könnten wir mit noch mehr Zuschauern rechnen." Die Sportanlage in Wimpassing ist mit bis zu 3000 Zuschauern limitiert. Bei sportlichem Höhenflug wäre ein Ausbau aber möglich.

Die Bundesliga-Reform wird auch in der OÖ-Liga heiß diskutiert. Derzeit ist noch unklar, wie viele Mannschaften im nächsten Jahr absteigen. Der Anreiz zum Aufstieg in die Regionalliga sei gering. Warum das? Zu hohe Kosten und weniger Zuschauer als bisher.

Mehr zum Thema