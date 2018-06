Autolenkerin kracht in Welser Innenstadt gegen Ampel - Passanten verletzt

WELS. Ein Auto rammte in der Welser Innenstadt am Freitagabend mehrere Menschen und krachte gegen eine Ampel, einen Blumentrog und ein Hauseck. Die Pkw-Lenkerin dürfte hinter dem Steuer vermutlich einen Herzinfarkt erlitten haben.

Eine Autolenkerin ist in der Welser Innenstadt gegen eine Straßenlaterne gekracht. Bild: Matthias Lauber

Der Unfall ereignete sich am Fußgängerübergang in der Ringstraße an der Kreuzung zur Bäckergasse und Schmidtgasse in der Welser Innenstadt. Eine Pkw-Lenkerin dürfte hinter dem Steuer vermutlich einen Herzinfarkt erlitten haben, rammte eine Straßenlaterne samt Ampel und einen Blumentrog.

Zwei Fußgänger wurden von Teilen des Lichtmastens beziehungsweise der Ampel und durch das Unfallfahrzeug verletzt. Die Pkw-Lenkerin wurde unter Reanimation ins Klinikum Wels eingeliefert. Zwei parkende Fahrzeuge wurden durch den Unfall ebenfalls beschädigt.



Die Ringstraße war rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt.





Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema