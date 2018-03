Auto überschlug sich auf Schneefahrbahn: Lenkerin und zwei Kinder verletzt

NIEDERHAAG. Eine 28-jährige Autolenkerin geriet in einer Rechtskurve ins Schleudern und schlitterte über die Straßenböschung.

Gesternabend kurz vor halb zehn Uhr geriert eine 28-jährige Lenkerin aus Deutschland auf der Gaspoltshofener Landesstraße in Niederhaag (Gemeinde Haag am Hausruck) in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern. Dabei kam der Pkw von der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ab und schlitterte über die steil abfallende Straßenböschung.

Die Lenkerin und ihre beiden Töchter, 8 Monate und vier Jahre alt, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in das Krankenhaus nach Wels gebracht.

