Aus für Jugendherberge: "Stadt nimmt Verantwortung nicht wahr"

WELS. Tourismus-Obmann Helmut Platzer versteht die Stadtregierung nicht und bedauert: "Die 5000 Nächtigungen werden uns fehlen".

Tourismuschef Helmut Platzer Bild: (WMT)

Der Jugendausschuss der Stadt beriet erst gestern nach 17 Uhr über das Ende der Jugendherberge. Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP) verkündete das Aus per Ende Dezember bereits am Mittwoch. Nun wächst der Widerstand.

Tourismusobmann Helmut Platzer sagte: "Um die Jugendherberge ist schade, man darf sie nicht nur als Kostenfaktor sehen. Die Stadt nimmt ihre Verantwortung nicht wahr: Es gibt Veranstaltungen mit jungem Publikum, das sich Hotels und Gasthöfe nicht leisten kann. Uns fallen 5000 Nächtigungen in der Jahresstatistik weg."

"Die Vermarktung der Herberge war nicht mehr zeitgemäß." Der Tourismusverband habe oft auf ein neues Reservierungssystem verwiesen. "Wären unsere Hotels nicht online buchbar, gäb es uns nicht mehr." Aber nur, weil was verschlafen worden sei, müsse nicht sofort zugesperrt werden.

Grün-Gemeinderat Peter Sönser hält die "ersatzlose Schließung für inakzeptabel". Die Gäste brauchen Alternativen. Dass betriebswirtschaftlich Verbesserungen notwendig gewesen wären, stellt auch er nicht in Abrede und rät zu mehr Veranstaltungen für junge Leute in Wels: "Dann würde sich auch die Auslastung verbessern."

Je nach Größe und Ausstattung der Zimmer (insgesamt 52 Betten) sind in der Jugendherberge 16 bis 32 Euro zu bezahlen. Kroiß’ Alternativen sind Zehn-Euro-Gutscheine/Kopf für Vereine, die bei Veranstaltungen junge Leute in Wels einquartieren müssen oder das private "Zu Hause auf Zeit" von Peter Pirklbauer in der Zeileisstraße mit 60 Betten. Kosten: 54 Euro/Einzelzimmer, 30 Euro/Vier-Bett-Zimmer. Der Betreiber will der Jugend Platz bieten: "Wir haben ber 80 Prozent Auslastung, müssen also neue Wohnungen erst kaufen." (müf)

