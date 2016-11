Aus Baumeister wurde Meisterfotograf

WELS. Josef Fischer aus Wels erfüllte sich nach Verkauf seiner Firma einen Kindheitstraum.

Josef Fischer mit Ehefrau Bernadett auf Safari Bild: privat

In seiner Baufirma trug Josef Fischer für bis zu 45 Mitarbeiter die Verantwortung. Um Aufträge zu beschaffen, war voller Einsatz gefordert: "Mit 50 habe ich mich schrittweise zurückgezogen", erinnert sich der Welser. Er verkaufte seine Firmenanteile und absolvierte an der Akademie für Foto und Design in Linz eine Ausbildung mit Meisterprüfung.

"Nach dem Verkauf hatte ich noch keine Lust auf den Ruhestand. Zugleich wollte ich mir einen Kindheitstraum verwirklichen", schildert der Welser. An seinem alten Firmenstandort in der Durisolstraße richtete sich Fischer ein geräumiges Studio ein. An den Wänden hängen imposanteste Schnappschüsse. Fischers Natur- und Tiermotive sind Zeugnisse eines viel gereisten Jägers. Seine Beute erlegt er mit der Kamera. Auf diese Weise macht er sie unsterblich. Ob Eisbären in der Arktis, Braunbären in Finnland, Löwen in Kenia. Bei seinen Fotoreisen beweist der Welser ein scharfes Auge für den entscheidenden Moment.

Weil ihn der Verkauf seiner Firma wirtschaftlich unabhängig machte, lebt Fischer ohne großen Erfolgsdruck: "Ich mache kaum Werbung. Aufträge für Industrie- und Architekturfotografie bekomme ich von ehemaligen Geschäftsfreunden. Da kommt mir meine berufliche Tätigkeit entgegen."

Mehrmals im Jahr zieht es den Welser in die Ferne. In der Arktis wurde Fischer Zeuge des Klimawandels: "Infolge des Rückgangs des Packeises sinkt der Bestand der Eisbären." Die Bilder von balgenden Bären, die er mit geziemendem Abstand vom Expeditionsschiff aus fotografierte, sei daher etwas trügerisch. Nach einem Kenia-Urlaub mit Ehefrau Bernadett wurde der Welser unverhofft zum Entwicklungshelfer: "Ein Kellner in Mombasa hatte mir von seinem Sohn berichtet, der aus Geldmangel nicht studieren konnte. Ich wollten diesen Burschen kennenlernen und finanziere ihm seither das Jus-Studium."

Seit kurzem veranstaltet Fischer auch Foto-Workshops: "Die meisten Leute haben eine Kamera zu Hause und wissen nicht, was sie damit alles machen können. Ich erkläre ihnen, was möglich ist außerhalb der Automatikfunktion." Noch sind Plätze frei. Infos unter www.fischer-fotografie-info

