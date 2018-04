Auf der Alm gibt es keine Sünde, jede Menge Graukäse und kein Smartphone

SATTLEDT/SIPBACHZELL/PFARRKIRCHEN BEI BAD HALL. Wenn die Leute nicht in die Kirche kommen, dann läutet Pastoralassistentin Irmi Irnberger eben an den Haustüren in "ihren" Pfarren – im Sommer hütet die Schwoagerin das Almvieh.

Nur noch wenige Wochen und Irmi Irnberger geht wieder von der Seelsorge von Haustüre zu Haustüre hinauf auf die Alm. Das Käserhandwerk hat sie gelernt. Bild: privat

Was Irmi Irnberger (43) angeht, hört sich zunächst verrückt an: Seit 2013 bricht die Familienseelsorgerin des Dekanates Kremsmünster, zu dem die Pfarren Sattledt und Sipbachzell gehören, immer Mitte Juni den Funkverkehr ab und geht in die Berge: Als "Schwoagerin" hütet sie auf der Schwabergeralm südlich von Trieben in der Steiermark 80 Rinder, melkt 20 Milchkühe, macht würzigen Graukäse, rahmige Butter und verköstigt die Wanderer. Haus und Garten hält im Hochsommer ihr Mann in Schuss.

Der Tag beginnt nicht mit Geplauder der Radiomoderatoren, die wie Ölmänner reden, um Morgenmuffel mit Comedy aufzumuntern. Die Hütte auf der Schwabergeralm hat einen Stromanschluss, aber das Rundfunkgerät liefert nur "Radio Steiermark" – bei Schönwetter! Irnbergers Kinder Paul (13) und Agnes (8) klappen am Abend ihre Laptops auf, auf deren DVD-Laufwerk sie Filme und Spiele abrufen können. Damit hat es sich mit der Elektronik.

Die 18-jährige Tochter macht den dreimonatigen Exodus in die Einsamkeit der Berge und den Totalverzicht auf Facebook, Instagramm und What’s App nicht mehr mit. "Was ich okay finde", sagt die Mutter, "aber für mich und die beiden anderen Kinder ist es eine Befreiung."

Käserei vom Altbauern gelernt

Das Almerhandwerk hat Irnberger vom Altbauern gelernt: "Das ist Arbeit von früh bis spät". Im Tal ist die Pastoralreferentin im Internet bestens vernetzt. Über Facebook bloggt sie Lebenshilfen, Gebete und Gedichte. Irnberger wartet nicht darauf, dass sich eine arme Seele auf eine Kirchenbank verirrt.

In einem in der Diözese einzigartigen Pilotprojekt läutet sie in Stiegenhäusern an, putzt Türklinken, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Erfahrung, die sie machte: Eine Kirche, die den Menschen nachgeht, sie aufsucht und sich um ihr Leben kümmert, wird in den seltensten Fällen abgewiesen. "Ablehnung und Abneigung hat es nie gegeben", sagt Irnberger.

Vielleicht ist der Grund, dass sie keine Urteile fällt, Dinge nicht bewertet, sondern einfach zuhört. Mittlerweile läutet an vielen Haustüren keine Fremde mehr an: "Es gibt Leute, die mich weiterempfehlen und Bekannten und Freunden raten, mit ihren Sorgen einmal mit mir zu reden." Wenn es um grobe Schwierigkeiten geht, dann vermittelt Irnberger an Profis der Drogenberatung und Psychotherapie.

Sie lässt weder Bevormundung noch Bemitleidung spüren: "Auch wenn ein Mensch jetzt einmal sein Leben nicht mehr im Griff hat, darf das nicht Wertschätzung und Respekt ihm gegenüber schmälern."

Im Sommer, wenn sie auf der Alm ist, müssen Gesprächspartner aus der Seelsorge entweder die Schotterstraße hinauffahren oder den Wandersteig hinaufstapfen. Übrigens: Manche Sorgen lösen sich dabei im Gehen.

Besinnungstage

Die Schwabergeralm ist ein idealer Ort für Besinnung und Einkehr: Von 29. Juni bis 1. Juli sowie von 2. bis 4. August und von 17. bis 18. August findet auf der Alm ein Seminar „Trauer-intensiv“ mit Jörg Fuhrmann statt (Anmeldung: Tel. 0676 / 8776-5834).

Tage für Wandern, Ruhe, Gespräche, Einfach Leben können jederzeit auch frei vereinbart werden www.familienseelsorge.jimdo.com.

