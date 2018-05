Asylwerber rastete aus: Polizist verletzt

EFERDING. Ein 16-jähriger Asylwerber ging auf einen Betreuer und Polizisten los.

(Symbolfoto) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es Donnerstag Vormittag im Bezirk Eferding, als ein 28-jähriger Betreuer das Zimmer eines 16-jährigen Asylwerbers aufsuchte. In dem Zimmer hielten sich zu dem Zeitpunkt vier Jugendliche auf, die bereits gegen 9.30 Uhr Alkohol konsumierten. Als der Betreuer die Jugendlichen auf die Hausordnung hinwies und ihnen eine Flasche abnahm, wurde der junge Asylwerber handgreiflich. Zuerst schmiss er die Flasche aufs Sofa, anschließend in Richtung des 28-Jährigen. Diese verfehlte ihn nur knapp und zersplitterte an der Balkonmauer außerhalb des Zimmers.

Nach einem weiteren Stoß des Asylwerbers konnte der Betreuer aus dem Zimmer flüchten und die Polizei alarmieren.

Doch auch die Beamten konnten den Verdächtigen nicht problemlos stoppen. Der 16-Jährige reagierte nicht auf die Aufforderung stehenzubleiben, sondern ging schnell davon und machte abfällige Bemerkungen in Richtung der Polizisten. Als er eingeholt werden konnte, schlug er mehrmals mit der Faust um sich. Ihm mussten Hand- und Fußfesseln angelegt werden.

Auch auf dem Weg zur Polizeiinspektion wollte der Jugendliche sich befreien, trat mit den Füßen und verletzte dabei einen Beamten am Oberschenkel. Der stark alkoholisierte Minderjährige wurde der Amtsärztin vorgeführt.

