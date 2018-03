Am Sonntag setzen sich vor dem Welios wieder über 1000 Läufer in Bewegung

WELS. Zum bereits 27. Mal fällt am 18. März der Startschuss für den Welser Halbmarathon.

Lauf-Ass Günther Weidlinger mit Organisatorin Eva Kroboth. Foto: Maringer Bild: Maringer

„Strecke und Organisation sind perfekt“, lobt der Mann mit der drahtigen Statur. Er muss es wissen: Oberösterreichs Lauf-Ass Günther Weidlinger ist voll des Lobes über den am Sonntag stattfindenden und von den OÖNachrichten präsentierten Welser Halbmarathon.

Günther Weidlinger stand in Wels schon des öfteren am Start und hat hier mit 63 Minuten eine fabelhafte Halbmarathon-Zeit erreicht. „Hier läuft man auf einer sehr schnellen und kurzweiligen Runde, man kommt oft beim Publikum vorbei, ist nahe am Wasser und erlebt eine familiäre Atmosphäre und wird gut angefeuert. Man fühlt sich dann viel wohler beim Lauf“, freut er sich. „Zudem gibt es ein klasses Startsackerl!“

Günther hat in Wels übrigens seinen 50. Staatsmeistertitel erlaufen. Unglaublich, was dieser sympathische Läufer alles erreicht hat! Mittlerweile hat er mit 160.000 (kein Schreibfehler) Laufkilometern bereits viermal die Welt umrundet und dabei 160 Paar Laufschuhe verbraucht! „Den Welser Halbmarathon muss man einfach einmal laufen – und all jene, die das nicht tun, müssen sich diesen zumindest ansehen“, legt Günther Weidlinger jedem und jeder ans Herz. „Die Organisation ist jedenfalls perfekt – von der Anmeldung bis zur Nummernausgabe, von der Moderation bis zum gemütlichen Abschluss im Zelt!“

27. Int. Welser Sparkassen Halbmarathon, Sonntag, 18. März, Start um 10 Uhr beim Kreisverkehr Welios, Sparkasse Halbmarathon (21,1 Kilometer), eww Powerrun (7,1 km), Felbermayr Frauenlauf (5 km) Information und Anmeldung: www.wels-halbmarathon.at/

