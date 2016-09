Ältestes Museumsobjekt

LINZ / PRAMBACHKIRCHEN. Meteorit ist im Schlossmuseum zu bestaunen.

Der Meteorit von Prambachkirchen Bild:

Das Schlossmuseum Linz feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen und lädt zur Jubiläumsschau. Fünfzig ausgewählte Sammlungsobjekte werden von fünfzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Filmporträts präsentiert. Sie erzählen ihre persönlichen Geschichten, die sie mit dem Werk und ihrer Arbeit im Schlossmuseum verbinden.

Der berühmteste Außerirdische Oberösterreichs – und zugleich das mit Abstand älteste Objekt in den Sammlungen des Landesmuseums – nahm am 5. November 1932 mit der Erde Kontakt auf. Um genau zu sein, trat er äußerst heftig in Kontakt mit einem Acker bei Obergallsbach/Gemeinde Prambachkirchen. Es war einige Minuten vor 22 Uhr, als seltsame Lichterscheinungen für mehrere Sekunden das damals nebelige Tal hell erleuchteten und zunächst ein starker und dann noch ein zweiter schwächerer Knall sowie ein immer lauter werdendes Geräusch zu hören waren. Am darauffolgenden Tag fand der Landwirt Anton Doppelbauer den Meteoriten, der 23 Zentimeter tief im Boden steckte. Dieses und weitere ausgewählte Highlights sind noch bis 8. Jänner zu sehen.

