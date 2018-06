Abschuss von Kater Fritzi hat für Jäger ein gerichtliches Nachspiel

ROTTENBACH. Verhandlung am Bezirksgericht: Abhängig vom Ausgang entscheidet Bezirksbehörde über den Entzug der Jagdkarte – Österr. Tierschutzverein fordert ein Haustier-Abschussverbot.

Der Kater wurde ganz in der Nähe des Hauses seiner Besitzer getötet. Bild: (privat)

Hohe Wellen schlug der OÖN-Bericht über den Abschuss des eineinhalbjährigen Katers Fritzi durch einen Jäger in Rottenbach nur rund 360 Meter vom Wohnhaus seiner Besitzer entfernt. Der Österreichische Tierschutzverein nimmt den Fall nun zum Anlass für eine Petition. Ziel sind 20.000 Unterschriften für ein generelles Abschussverbot von Haustieren.

Für den Jäger selbst hat die Tötung des Haustieres ein gerichtliches Nachspiel. In zwei Wochen wird der Fall am Bezirksgericht in Wels verhandelt. "Bis zur Entscheidung des Gerichts haben wir unser Verfahren formell ausgesetzt. Auch ob ihm die Jagdkarte entzogen wird, ist vom Gerichtsentscheid abhängig", sagt Stefan Göttfert von der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen.

Geklärt werden muss, ob der Abschuss des Katers rechtens war. Denn es ist Jägern in Oberösterreich zwar erlaubt, Katzen zu töten, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen, die einzuhalten sind.

Besitzerin brachte Fall ins Rollen

Die Besitzerin von Fritzi hat den Fall ins Rollen gebracht und den Jäger angezeigt. Martina Kubinger schließt aus, dass ihr Kater, der kastriert war, gewildert hat, wie das der Jäger behauptet. "Fritzi hat nie irgendwelches Wild mit nach Hause genommen, nach seinen Spaziergängen ist er jedes Mal mit großem Appetit über sein Fressen hergefallen", sagt Kubinger. Sie ist bei der Verhandlung als Zeugin geladen. "Ich hoffe, dass der Jäger zur Rechenschaft gezogen wird", sagt Kubinger.

Verurteilt hatte den Abschuss auch Landesjägermeister Sepp Brandmayr. Jäger müssten es sich zehnmal überlegen, bevor sie eine Katze töten. "Denn für viele sind Katzen fast wie Familienmitglieder und manchmal auch Menschenersatz. So nahe an den Häusern und auf freier Wiese eine Katze zu töten, das macht man einfach nicht", so Brandmayr.

Dieser Anlassfall hat nun auch den Österreichischen Tierschutzverein auf den Plan gerufen. Er sammelt mit einer Petition Unterschriften (https://tierschutzverein.at) für ein Abschussverbot von Haustieren. "Diesem grausamen Zustand muss endlich ein Ende gesetzt werden", sagt Erich Goschler vom Tierschutzverein. "Fast täglich bekommen wir Zuschriften von Menschen, die ihre geliebten Haustiere durch einen Haustier-Abschuss in ihrem Umfeld verloren haben. Nach der aktuellen Gesetzeslage sind uns aber leider die Hände gebunden. Wir hoffen darum, mit der Petition auf die Thematik hinzuweisen und genügend Unterschriften sammeln zu können". Ziel sind 20.000 Unterschriften, die man den Landtagen in den Bundesländern vorlegen will. 6000 Menschen haben bereits unterschrieben.

Martina Kubinger freut sich über diese Initiative. "Vielleicht bewirkt sie ja etwas, und das Jagdgesetz wird geändert."

