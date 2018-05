Abfallverband feiert 25. Geburtstag und bekommt 2019 einen neuen Chef

THALHEIM. Martin Baumgartner löst nächstes Jahr Ulrike Hofmayer ab. Recycling macht Alt- zu Wertstoffen mit volkswirtschaftlichem Nutzen. Welser Verband in einer Vorreiterrolle.

Ulrike Hofmayer mit Martin Baumgartner, der ihr 2019 nachfolgt. Bild: fam

Mit dem 1991 eingeführten Abfallwirtschaftsgesetz wurde die Müllbeseitigung auf den Kopf gestellt. Statt wie bisher Abfall zu vergraben, begann man zu sortieren. Müll bekam einen Wert.

25 Jahre nach Gründung der Abfallverbände wird das steigende Müllaufkommen hochprofessionell verarbeitet. Die Gesamtmengen haben sich seither verdoppelt. "Trotz Bevölkerungswachstums sind aber die Restmüllmengen seit 1990 gesunken", schildert Ulrike Hofmayr. Der Bezirksverband residiert in Thalheim über dem Abfallsammelzentrum. Die Geschäftsstellenleiterin für Wels-Stadt und Wels-Land geht 2019 in Pension. Ihr Nachfolger ist der Thalheimer Gemeindebedienstete Martin Baumgartner.

WAV war Meilenstein

Am Freitag blickten Funktionäre und Angestellte des Abfallverbandes mit den politischen Gründungsvätern in die Anfangsphase zurück. Tatsächlich wurden die Grundsätze des modernen Müll-Managements in der Region Wels schon früh angewendet. Der Bau der Welser Abfallverwertung (WAV) markierte den Grundstein für eine effiziente Mülltrennung inklusive Verbrennung von Restmüll. "Wir haben in nur zwei Jahren mehr als 120.000 Menschen ein neues Abfalltrennsystem gebracht. Das war eine herausfordernde Aufgabe", erinnert sich Dietmar Kapsamer, Bereichsleiter für Wels-Stadt.

Als nächsten großen Wurf bezeichnet Hofmayr das Projekt Revital (2005) mit der Reparatur und Wiederverwertung von alten Küchen- und Elektrogeräten. Im Jahr 2011 standen dem regionalen Abfallverband fünf Großereignisse ins Haus. In einem Jahr wurden fünf Altstoffsammelzentren aus dem Boden gestampft. Seit damals steht das Trennsystem mit sieben Sammelstellen in der Stadt Wels und im Bezirk flächendeckend bereit.

Rote Karte gegen Müllsünder

Seit seiner Gründung setzt der Abfallverband auf Information und Bewusstseinsbildung. Die Abfallberater organisieren Flurreinigungsaktionen, verbreiten Kampagnen, betreiben in Schulen, Unternehmen und Haushalten Aufklärungsunterricht.

Gegen Müllsünder zieht der Verband wie im Fußball zuweilen auch die Rote Karte. Diese wird jenen Mitbürgern gezeigt, die in ihrer Biomülltonne Plastik und andere nicht biogene Stoffe entsorgen. Das sei notwendig, zumal die Trennmoral abgenommen habe, betont man im Abfallverband.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema