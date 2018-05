Ärger vor Wohnhaus-Sanierung: WSG fühlt sich zu Unrecht an Pranger gestellt

WELS. Wohnanlage Schenkelbachweg: Nach 21 Jahren will die Wohn- und Siedlergemeinschaft (WSG) Linz drei der fünf Gebäude sanieren – nicht alle Mieter sind damit einverstanden.

Fassaden werden neu gedämmt, Fenster ausgetauscht. Miete und Betriebskosten bleiben gleich. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Heute hätte die Sanierung der Häuser Schenkelbachweg 13, 15 und 17 beginnen sollen. Stattdessen rücken diese Woche Mitarbeiter der Linzer WSG aus, um Mieter über die Pläne zu informieren.

Was ist passiert? Bevor die WSG ihre Kunden in den 33 Wohnungen über das 630.000 Euro teure Projekt informiert hatte, begutachtete ein Fachmann einer Fensterfirma die Gebäude. Das schürte das Misstrauen. "Wir waren mit unserer Information zu spät dran. Oder der Techniker war zu früh. Wir haben uns aber bereits mehrmals entschuldigt", sagt Alexandra Petermann von der WSG.

Der Eigentümer ist haftbar

Dessen ungeachtet halten einige Mieter die Sanierung 21 Jahre nach der letzten für nicht notwendig. Außer Streit steht, dass südseitige Giebelfassaden reparaturbedürftig sind. "Bei einer Öffnung dieser Fassaden kann die Standfestigkeit der längsseitigen Fassadenteile nicht mehr garantiert werden", sagt Petermann: "Als Eigentümer haften wir, wenn jemand was auf den Kopf fällt."

Außerdem sei es aufgrund der Kosteneffizienz sinnvoll, die Dämmung von sechs auf 14 cm zu erhöhen. Der Hintergrund: "Werden Parameter für bessere Wärmedämmung erfüllt, lukrieren wir 35 Prozent Landesförderung, die nicht zurückzuzahlen ist", sagt WSG-Vorstand Stefan Hutter.

In mehreren Wohnungen würden sich Fenster nur noch schwer schließen lassen, Beschläge seien defekt. Daher will die WSG gleichzeitig die Fenster tauschen. Nach 20 Jahren seien Kunststoff-Fenster am Ende ihrer Lebensdauer.

Die Bewohner beharren, dass viele Fenster funktionstüchtig seien. Neue würden innen neuen Sonnenschutz erfordern: "Das kostet 3000 Euro pro Wohnung", behauptet ein Bewohner, der anonym bleiben will.

Hutter sagt: "Durch die Sanierung entstehen keine monatlichen Mehrkosten: Mit sieben Euro pro Quadratmeter Miete und Betriebskosten sind wir sehr günstig." Er widerspricht auch der Aussage, dass alle Mieter den Umbau ablehnen: "Bei uns melden sich Mieter, die auf die Sanierung drängen."

