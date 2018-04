50-prozentige Kostendeckung ist derzeit illusorisch

WELS/GRIESKIRCHEN/EFERDING. Bürgermeister haben mit den neuen Förderrichtlinien des Landes zur Sanierung von Freibädern wenig Freude.

Die Bürgermeister wollen, dass die Abkühlung im Gemeinde-Freibad ein erschwingliches Vergnügen bleibt. Bild: Weihbold

Das Land Oberösterreich drängt Gemeinden zur Kostenwahrheit: Will ein Ort sein Freibad mit Landesgeld sanieren, muss der Betrieb ab 2021 mindestens zur Hälfte kostendeckend sein. Das kündigte vorgestern Gemeindereferent Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP) an. Bei den Bürgermeistern hält sich die Begeisterung in Grenzen.

Der fürs Welser Welldorado zuständige Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ) sagt: "Wenn wir Frei-, Hallenbad und Sauna gemeinsam rechnen, haben wir fast 50 Prozent Kostendeckung, beim Freibad alleine sind wir meilenweit entfernt." Heuer wird im Herbst die Pooltechnik um 1,5 Millionen Euro erneuert. "Derzeit bemühen wir uns beim Land um Förderungen."

"Wir haben vom Land noch keinen Euro für Investitionen gesehen", ist Marchtrenks Stadtoberhaupt Paul Mahr (SPÖ) verärgert, sagt aber: "Wir haben nicht um Förderung angesucht. Aber 50 Prozent Kostendeckung sind nicht zu schaffen." Das Defizit betrage rund 100.000 Euro. Für Investitionen werden jährlich rund 50.000 Euro aufgewendet.

80.000 Euro Abgang prognostiziert die Marktgemeinde Lambach für das Flaviabad. Mit Ausgaben von 137.000 Euro und Einnahmen von 56.000 Euro verfehlt Lambach die 50-Prozent-Abdeckung deutlich: "Ich halte gar nichts davon, aus Kostengründen nur im Juli und August aufzusperren", sagt Bürgermeister Klaus Hubmayer (SPÖ). Heuer stehen Investitionen um 30.000 Euro an. Diese werden aus dem laufenden Budget finanziert.

In Eferding beträgt das Defizit 90.000 bis 140.000 Euro, der Kostendeckung zwischen 24 und knapp 38 Prozent. Bürgermeister Severin Mair (ÖVP) sagt: "Glücklicherweise stehen keine größeren Investitionen an; erhöhen wir Preise, weichen Gäste zu Badeseen aus, die Einnahmen sinken erst recht."

Das Naturbad Neukirchen/Walde schreibt je nach Wetter 20.000 bis 30.000 Euro Minus. "Das sind vorwiegend Personalkosten, wir ersparen uns die Chemie", sagt Ortschef Kurt Kaiserseder (ÖVP). Werde das Bad am Tagesrand ohne Aufsicht betrieben, spare das Kosten, berge für ihn aber ein rechtliches Risiko, wenn Unfälle passieren. Kaiserseder erinnert an die "Förderung des ländlichen Raumes. "Ordentliche Freizeiteinrichtungen sind wichtig, dann siedeln die Menschen nicht ab." (fam/müf)

