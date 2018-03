400 Jägerinnen und Jäger tagten im Eferdinger Bräuhaus

EFERDING. Abschussplan wurde im vergangenen Jagdjahr zu 97 Prozent erfüllt – negative Entwicklung bei den Niederwildbeständen.

Die Jagdhornbläsergruppe Schaunburg, in der auch die Damen erfolgreich den Ton angeben, umrahmte den Eferdinger Bezirksjägertag im Veranstaltungszentrum Bräuhaus. Bild: Andreas Maringer

Wenn Grün die dominierende Farbe ist und Jagdhörner im Veranstaltungszentrum Bräuhaus erklingen, ist wieder Bezirksjägertag in Eferding. Mehr als 400 Jägerinnen und Jäger folgten am Sonntag der Einladung von Bezirksjägermeister und Landesjägermeister-Stellvertreter Volkmar Angermeier. Dieser bedankte sich für die Geschlossenheit. "Geschlossenheit nach innen ist die Basis, um den so wichtigen Schulterschluss mit anderen Interessengruppen bilden zu können – vor allem wenn es um Themen des Lebensraums, der Kulturlandschaft und der Jagd geht", sagte der Bezirksjägermeister.

Bei der Entwicklung der Streckenergebnisse haben sich Hasen und Fasane auf niedrigem Niveau stabilisiert. Beim Rehwild konnte Angermeier eine 97-prozentige Erfüllung des Abschussplanes verkünden. 2903 Rehe wurden im abgelaufenen Jagdjahr erlegt. Bei der aktuellen negativen Entwicklung der Niederwildbestände sei die Jägerschaft in der Pflicht, "das Mögliche zu tun. Aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen dürfen nicht in Stein gemeißelt bleiben, wenn sie der Erhaltung der Artenvielfalt und des Niederwildes schaden."

Zum Thema Wolf sagte Angermeier, dass der derzeitige Vollschutzstatus des Wolfes rigoros abzulehnen sei.

Unter den Gästen waren unter anderem Landesrätin Christine Haberlander, Nationalratsabgeordneter Roman Haider, Landtagsabgeordneter Jürgen Höckner, Landesjägermeister Sepp Brandmayr und Bürgermeister Severin Mair.

Natürlich standen auch wieder zahlreiche Ehrungen auf dem Programm. Für seine 70-jährige Mitgliedschaft im OÖ. Landesjagdverband wurde Herbert Obermayr aus Hartkirchen geehrt, für 60 Jahre Franz Lang aus Scharten und Alfred Peham aus Haibach.

Das Diplom für wildfreundliche Lebensgestaltung erhielten der Schartner Franz Ennser und der Prambachkirchner Karl Jungreithmair. Die beste Rehbocktrophäe ging an Florian Schölnberger aus Hinzenbach.

