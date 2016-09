30 regionale Aussteller präsentieren sich beim Genussfest in Peuerbach

PEUERBACH. Kunst, Handwerk und Kulinarik rund um Most und Kürbis im Melodium.

Starkoch Siegfried Wintgen lädt beim Genussfest zur Kochshow. Bild: privat

Jedes Jahr mehr Aussteller und Gäste, das Genussfest in Peuerbach hat sich in den vergangenen Jahren mit mehr als 2500 Besuchern fix im Veranstaltungskalender etabliert. Am Sonntag, 2. Oktober, ist es wieder soweit, der Genuss- und Handwerksmarkt der Leaderregion Mostlandl-Hausruck geht im Melodium über die Bühne, dieses Mal unter dem Motto "Most und Kürbis".

Beim Frühschoppen am Sonntagvormittag unterhält der Gemischte Satz vom Musikverein Michaelnbach. Eine hochkarätig besetzte Kochshow rund um Kürbis und andere herbstliche Köstlichkeiten bilden den kulinarischen Auftakt.

Mehr als 30 Direktvermarkter präsentieren von 10 bis 17 Uhr ihre Produkte und Fertigkeiten. Am Nachmittag übernehmen die "Oldtimer Musikanten aus Natternbach" die musikalische Umrahmung und bei der Kochshow "Most und Kochen" können sich die Gäste von Starkoch Siegfried Wintgen gute Kochtipps geben und sich vom Most-Sommeliere inspirieren und auf neue Ideen bringen lassen. Außerdem werden bei einer Modenschau die aktuellen Mode- und Schuhtrends von Treffpunkt Mode, Life-Resch und Schuhwerk Katharina Koller präsentiert.

Auch die jungen Besucher dürfen sich auf ein spezielles Kinderprogramm mit viel Spiel und Spaß freuen.

Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Gutschein für Übernachtung und Frühstück für zwei Personen im IKUNA Naturressort in Natternbach und einen Wellnessaufenthalt für zwei Personen im Revita Hotel Kocher in St. Agatha.

