29-Jähriger wurde mit zerbrochener Glasflasche schwer verletzt

MARCHTRENK. Am Rande des Marchtrenker Stadtfests ist in der Nacht auf Sonntag ein junger Mann schwer verletzt worden.

Symbolbild Bild: (Weihbold Volker)

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist offensichtlich eine Streiterei unter mehreren Männern auf einem Parkplatz eines Gasthofes in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land).

Die genaueren Hintergründe der Auseinandersetzung, die gegen drei Uhr früh in einem Rettungseinsatz gipfelte, waren am Sonntag noch nicht geklärt.

Fest stand laut Polizei, dass ein 29-jähriger, in Linz lebender Georgier mit einer zerbrochenen Glasflasche so schwer im Gesicht verletzt wurde, dass er vom Notarzt betreut und ins Klinikum Wels gebracht werden musste. Er konnte wegen der Schwere seiner Verletzungen noch nicht einvernommen werden, so die Polizei am Sonntagvormittag.

Die Polizei konnte aber zwei Verdächtige festnehmen. Die beiden in Linz wohnenden Iraker zeigten sich zur Tat nicht geständig. Sie werden angezeigt. Weitere Erhebungen laufen, so die Exekutive.

