2018 verfrüht mit Feuerwerk und Musik begrüßen

BAD SCHALLERBACH / PICHL. Die Pyrotechnik-Experten Roman Gitterle (40) aus Gunskirchen und Martin Arthofer (34) aus Pichl führen am Sonntag Regie, wenn in beiden Gemeinden große Feuerwerke abgeschossen werden.

Um 17.30 geht´s in Pichl los. Bild:

Das Besondere: Die Spektakel beginnen am frühen Abend. Und die farbenprächtigen Explosionen auf dem Nachthimmel werden perfekt choreografiert von Musik begleitet. In Pichl startet das Feuerwerk auf dem Parkplatz des Spar-Marktes um 17.30 Uhr. In Bad Schallerbach treffen sich die Besucher um 18 Uhr auf dem Rathausplatz. Wenige Minuten später werden die Raketen gezündet.

Gitterle und Arthofer sind seit zwei Jahren beruflich als „Pyrobulls“ in Sachen Feuerwerk aktiv. „Wir schießen immer mit musikalischer Begleitung und natürlich nicht nur zu Silvester“, sagt Arthofer. Der gelernte Elektroinstallateur ist auch ausgebildeter Bühnen-Pyrotechniker und freut sich, dass er in Ober- und Niederösterreich immer öfter gebucht wird: „Auch für Hochzeiten, Geburtstagsfeste oder Firmenfeiern.“

