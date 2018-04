200 Marchtrenker blockieren B1 bei der Spar-Kreuzung

was die nicht alles fordern und fordern überall. in marchtrenk die b1 tieferlegen plus lärmschutz in leonding gar eine einhausung der westbahn weil meterhohe lärmschutzwände nicht ausreichen... tja und dann haben wir die stadtautobahn a7 in linz wo ein vielfaches an verkehr ist und tausende anrainer nördlich und südlich der donau wohnen und trotz hunderter millionen euro nicht einmal eine lärmschutzwand mitgebaut wird aber da setzt sich natürlich kein politiker ein.