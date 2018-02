17-jährige Pkw-Lenkerin kollidierte mit zwei entgegenkommenden Autos

KRENGLBACH. Zwei Verletzte forderte Mittwochfrüh ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in Krenglbach.

Schwerer Verkehrsunfall auf Innviertler Straße bei Krenglbach Bild: laumat.at

Eine 17-jährige Autofahrerin aus Wels kam gegen 6:45 Uhr früh auf der Innviertler Straße in Krenglbach (Bezirk Wels-Land) wegen einer Unachtsamkeit, wie sie selbst sagte, auf das Straßenbankett. Sie lenkte ihren Pkw ruckartig wieder auf die Fahrbahn zurück, geriet jedoch dadurch mit ihrem Auto ins Schleudern sowie auf die Gegenfahrbahn.

Dabei touchierte sie seitlich einen entgegenkommenden Pkw eines 42-Jährigen aus Feldkirchen/Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) und stieß frontal gegen ein weiteres Fahrzeug einer 36-Jährigen aus Eferding.

Die 17-Jährige und die 36-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt, dem 42-Jährigen passierte nichts. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Zwischen Krenglbach und Wels war die Innviertler Straße rund eine Stunde gesperrt. Ein Verkehrschaos im Frühverkehr war die Folge: In Fahrtrichtung Wels reichte der Stau bis Wallern an der Trattnach zurück, in Fahrtrichtung Grieskirchen bis zur Autobahnauffahrt Wels-Nord.

Insgesamt erreichte der Stau eine Länge von rund zehn Kilometern. Die Feuerwehr Haiding (Gemeinde Krenglbach) führte die Aufräumarbeiten durch.

