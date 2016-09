voestalpine nimmt Asylberechtigte als zusätzliche Lehrlinge auf

LINZ. Der börsennotierte Stahlkonzern voestalpine nimmt als Flüchtlings- und Integrationshilfe asylberechtigte Jugendliche zur Lehrlingsausbildung auf.

16 fangen jetzt an. Das Ziel sind 30 zusätzlich zu den regulären 250 Lehranfängern des Unternehmens in Österreich, teilte Generaldirektor Wolfgang Eder in einer Pressekonferenz am Mittwoch in Linz mit.

33 haben in den vergangenen sechs Monaten ein Auswahl- und Qualifizierungsprogramm am Standort Linz absolviert. Dabei wurden ihnen Soft Skills und fachliche Grundfertigkeiten im Elektro- und Metallbereich vermittelt. Sie haben die Aufqualifizierung zertifiziert abgeschlossen, 16 von ihnen wurden für die Lehrlingsausbildung aufgenommen. Sie werden bei voestalpine Stahl in Linz und Leoben, sowie bei Böhler Edelstahl in Kapfenberg und bei der voestalpine VAE in Zeltweg ausgebildet.

Um die geplanten 30 zu erreichen, wird jetzt nach weiteren 14 gesucht. Das Hemmnis bestehe darin, dass sie einen positiven Asylbescheid haben müssen, gab Eder zu bedenken. "Wir sehen es als Pflicht eines Unternehmens, dem es gut geht, Menschen, die unter dramatischen Umständen nach Österreich gekommen und entwurzelt sind, eine neue Heimat zu bieten. Sie sind obendrein auch eine Bereicherung", begründet Eder die Initiative.

