Zwischen den Brücken kommt die Kunst in Fluss

STEYR. Der Steyrer Kunstverein "Kreis Zwischenbrücken" feiert sein 25-Jahr-Jubiläum in der Schlossgalerie.

Auch Steyr-Bilder, wie dieses Aquarell von Hans-Peter Hertel, gibt es in der Schau anlässlich "25 Jahre Kreis Zwischenbrücken" zu sehen. Bild: Hertel

Seit 25 Jahren bereits ist der Steyrer Kunstverein "Kreis Zwischenbrücken" aktiv. Wie die Damen und Herren, die sich in der Malerei ebenso betätigen wie in der Grafik, feiern, liegt auf der Hand: Mit einer Ausstellung nämlich. Die groß angelegte Schau wird in der Schlossgalerie gezeigt. Die Vernissage findet morgen, Dienstag, 20. März, ab 19 Uhr statt. In der Folge sind die Bilder bis Donnerstag, 12. April, zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.

Dass sich die Jubiläumsausstellung keinem speziellen Thema widmet, entspricht dem Selbstverständnis des Kunstvereins. Demnach sollen sich die Mitgleider ohne Einengung oder Richtungszwänge offen und frei entfalten dürfen in ihrer künstlerischen Tätigkeit.

Wie vielfältig der "Kreis Zwischenbrücken-Aktivisten" ist, zeigt sich auch an den unterschiedlichen Stilen, in denen sie tätig sind. Aquarelle mit Motiven aus Steyr sind in der Schau ebenso vertreten wie Akt-Zeichnungen, farbenprächtige Landschaftsbilder in Acryl und abstrakte Malerei.

Vereinsintern trifft man sich regelmäßig zu Kursen und Seminaren. Auch Mal-Ausfahrten und gemeinsame Ausstellungsbesuche stehen auf dem Programm.

Mit seinem Vereinsnamen bezieht sich der Steyrer Kunstverein auf die "Brücke". Die Künstlergruppe mit Ernst Ludwig Kirchner und Karl Schmidt-Rotluff hatte es Anfang des 20. Jahrhunderts zu Weltruhm gebracht.

Dem Steyrer "Kreis Zwischenbrücken" gehören nebst anderen Reinhard Moser, Rosemarie König, Hans-Peter Hertel, Günther Nagenkögl und Siegfried Huber an.

