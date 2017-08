Zum Auftakt der "englischen Woche" gastiert Vorwärts bei einem Titelfavorit

STEYR. Trainer Gerald Scheiblehner kann wieder auf gesamten Kader zurückgreifen.

Auf Tormann Reinhard Großalber wartet in Gleisdorf Schwerarbeit. Bild: Moser

Stürmer Josip Martinovic ist ebenso wieder fit wie der zuletzt in Hochform agierende Thomas Himmelfreundpointner – die Sorgenfalten auf der Stirn von Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner haben sich vor der morgigen Schlagerpartie in Gleisdorf einigermaßen verzogen. Wenngleich er von seiner Truppe vollste Konzentration vor dem Auftakt der "englischen Woche" mit drei Spielen innerhalb von acht Tagen fordert: "Wir haben jetzt in Serie mit Gleisdorf und Klagenfurt auswärts sowie dazwischen am Dienstag mit Aufsteiger Vöcklamarkt daheim drei sehr schwere Gegner", sagt Scheiblehner, "diese Spiele werden für uns richtungsweisend sein, wohin wir uns orientieren."

Ziel ist ein Punkt

In Gleisdorf wollen die Rot-Weißen nach der 0:1-Heimniederlage gegen die WAC-Amateure wieder zurück auf die Erfolgsspur finden. Auch wenn die routinierten Steirer heuer zum engeren Kreis der Titelfavoriten zählen, gilt ein Punkt als Minimalziel vor diesem Schlager am Freitag ab 19 Uhr. "Wir wollen wieder besser nach vorne spielen", sagt Scheiblehner, der dabei speziell in Martinovic und Himmelfreundpointner große Hoffnungen setzt. Die beiden sollen in der Offensive Akzente setzen und so auch Räume für den gegen den WAC glücklosen Yusuf Efendioglu schaffen.

Spektakuläres 3:3 im Frühjahr

"Gleisdorf ist sehr gut eingespielt und macht kaum Fehler", analysiert der Vorwärts-Trainer, "es wird sicher ein gutes Spiel für die Zuschauer werden."

Jede Menge Arbeit wird dabei auch auf die Defensive der Rot-Weißen rund um Kapitän Reinhold Großalber zukommen. Das war bereits vor etwas mehr als vier Monaten so, als Vorwärts das erste Mal in Gleisdorf zu Gast war und ein spektakuläres 3:3 erspielte. Scheiblehner: "Wir haben sehr gute Erinnerungen an dieses Spiel, es war eine der besten Auswärtsleistungen in der letzten Saison."

