Wunschkandidat wird neuer Heimchef

Grünen-Stadtrat Kaufmann sicherte der Steyrer SP die Mehrheit für Hinterreitners Kür.

Was die Rathaus-Spatzen bereits vor der Abstimmung vom Dach gepfiffen hatten, ist eingetreten: Der 47-jährige Steyrer Albert Hinterreitner , beim kommissionellen Hearing zweimal zweitgereiht, wird Nachfolger von Helga Freidhager, die Ende Juni 2017 als Leiterin des Alten- und Pflegeheims Steyr (APS) in Pension gehen wird. Damit brachte Sozialreferent Michael Schodermayr (SP) bei der gestrigen Abstimmung im Stadtsenat seinen Wunschkandidaten mit 5:3-Stimmen durch. Neben Schodermayr hatten Bürgermeister Gerald Hackl sowie die beiden Vize Ingrid Weixlberger und Wilhelm Hauser (alle SP) für Hinterreitner votiert. Die für die Mehrheit nötige fünfte Stimme kam von Grünen-Stadtrat Reinhard Kaufmann. "Aus wirtschaftlicher Sicht wären beide Kandidaten hervorragend geeignet gewesen", begründet Kaufmann, den Ausschlag habe der soziale Aspekt gegeben, das, was für die Bedürfnisse der Bewohner wichtig sei. Schodermayr habe nachvollziehbar argumentiert, dass der Kandidat "eine bessere Sicht auf die Inhalte mitbringt." Natürlich habe auch der Zeitfaktor mitgespielt: Eine ordnungsgemäße Übergabe müsse gewährleistet sein.

Gegen die Bestellung Hinterreitners stimmten FP und VP/Bürgerforum. Kaufmann spiele "den Steigbügelhalter für die SP, diese Rolle ist traurig", sagt Stadtrat Mario Ritter (FP) und bemüht das Sprichwort "eine Hand wäscht die andere". Anders als Schodermayr erkennt Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP) keinen "Glücksfall für Steyr": "Wofür gibt es eine Objektivierungskommission, wenn die SP dann ohnehin alles dreht und das Parteibuch mehr zählt?" Was Zöttl übersieht: Auch die bei beiden Hearings topgereihte Kandidatin, eine 35-Jährige aus Steyr-Land, war auf einer SP-Gemeinderatsliste aktiv. Entsetzt ist Stadtrat Gunther Mayrhofer (VP): "Bei gleicher Qualifikation müsste eigentlich die Frau zum Zug kommen. Hier war die Kandidatin sogar besser qualifiziert, dennoch wird ein Mann vorgereiht."

Unbeirrt überzeugt ist hingegen Schodermayr: "Ich werde dafür bezahlt, die beste Lösung zu finden: Hinterreitner wird die Aufgabe sofort übernehmen können. Jede seiner Entscheidungen hat unmittelbare Auswirkungen auf die Heimbewohner. Er wird in den kommenden Jahren riesige Herausforderungen zu bewältigen haben."

Wann der neue APS-Leiter seinen Job antreten wird, steht noch nicht fest. Fix ist jedoch, dass die Erwartungshaltung an Albert Hinterreitner nach Schodermayrs Vorschusslorbeeren – Zitat: "Einer von fünf Oberösterreichern, die sich in der Altenpflege wirklich auskennen" – riesig sein wird.

