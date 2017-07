Wortgefechte um einen Elfmeter, der keiner war

STEYR. Chancen nicht genutzt: Vorwärts Steyr verlor vor 1250 Fans die Saison-Heimpremiere gegen die WAC-Amateure.

Yusuf Efendioglu konnte diesmal keine seiner Chancen verwerten. Bild: Moser

"Es war ein verdienter Sieg von Wolfsberg", sagte Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner nach der 0:1-Heimniederlage seiner Elf gegen die WAC-Amateure in einem Spiel mit zwei konträren Hälften.

Dabei war vor dem Match alles dafür angerichtet, dass die Rot-Weißen auch nach der zweiten Saisonpartie von der Tabellenspitze lachen. Mit 1250 Zuschauern wurde der Wunsch Scheiblehners erfüllt, dass auch gegen einen weniger attraktiven Gegner die 1000er-Marke im Vorwärts-Stadion geknackt werden sollte. Und die Fans machten auch von der ersten Minute an ordentlich Dampf.

Mit diesem Elan startete dann die Heimelf ohne die Mannschaftsstützen Thomas Himmelfreundpointner und Josip Martinovic ins Spiel. Zählbares kam bei einer Fülle von Chancen jedoch nicht heraus. Und nachdem der verfrühte Jubel nach einem Abseitstreffer von Vorwärts verhallt war, kamen die Gäste besser ins Spiel. Folge: Das 0:1 per Kopf in der 27. Minute, weitere Großchancen aufs 0:2 noch vor der Pause. Die Rot-Weißen durften sich da bei Kapitän Reini Großalber bedanken: Er hielt, was zu halten war.

Nach dem Wechsel erhöhte Vorwärts noch einmal Tempo und Druck, im Angriffszentrum ging jedoch merklich ein robuster Stürmer ab und Yusuf Efendioglu verdribbelte sich gegen den WAC ein ums andere Mal. Größte Chance auf den Ausgleich: Ein wuchtiger Kracher von Verteidiger Nico Wimmer an die Innenstange.

Dann die 96. Minute: Efendioglu zieht unwiderstehlich Richtung Tor und wird an der Strafraumgrenze regelwidrig gestoppt. Schiri Michael Steindl zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt, lässt sich aber vom Assistenten korrigieren, entscheidet auf Freistoß und stellt WAC-Spieler Matej Grgic vom Platz.

Hitzige Wortgefechte auf dem Platz und auf der Tribüne waren die Folge. Manch ein Vorwärts-Fan sprach bei den anschließenden Diskussionen bei Bier und Bosner noch von einem eindeutigen Strafstoß. War es leider nicht. So blieb es beim 0:1. Die Vorwärts-Heimstärke hat einen Kratzer abbekommen. Nächster Gegner ist am Freitag auswärts Tabellenführer Gleisdorf.

