Wohin am Muttertag?

STEYR, KIRCHDORF, AMSTETTEN. Die besten Tipps für einen Ausflug in der Region.

Blumen zum Muttertag Bild: colourbox.de

Einen Sonne-Wolken-Mix mit vereinzelten abendlichen Gewittern sagen die Meteorologen für den Muttertag voraus. Tagsüber bietet sich das Wetter also für Ausflüge geradezu an. Eine Möglichkeit dafür wäre ein Familienpicknick im Rosengarten des Stifts Seitenstetten, bei dem selbst ein paar Regentropfen nichts machen würden: Denn die neue Installation "Die Gärten Niederösterreichs bei Regen" verspricht spannende Erfahrungen. Zudem wird ab 10 Uhr eine Rätselrallye geboten, ebenso Führungen durch sonst nicht zugängliche Räumlichkeiten des Stifts.

Ab in die Natur

Erlebnisreich und für die ganze Familie geeignet sind die E-Bike-Tour am Sonntag ab 10 Uhr in den Nationalpark Kalkalpen oder eine Segway-Tour durch Steyr. Infos dazu gibt es beim Tourismusverband Steyr und bei E-Mobility.

Spaß und Abwechslung bieten auch die Kanadier-Touren auf den Stauseen Staning und Klaus oder durch die Unterhimmler Au. Nähere Infos dazu erteilt Andreas Zehetner von "feel-nature".

Wer es lieber gemütlich und musikalisch hat, für den bieten sich ab 11 Uhr die Matinee am Muttertag mit dem Kammerorchester Haidershofen in der NMS Haidershofen oder ab 15.30 Uhr das Sonntagskonzert zum Muttertag mit dem Kurorchester Bad Hall im Gästezentrum an.

