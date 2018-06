Wo ist ,Big Mama‘? Schüler retten die Statue vor Zerfall

STEYR. Ulrike Schörkls Kunstwerk soll Ende Juni an ihren Platz bei der FH Steyr zurückkehren

Schüler des Kunststoff- und Metallzweigs der Berufsschule Steyr restaurieren „Big Mama“ zurzeit im Münichholz. Bild: privat

Mehr als zwei Meter hoch, rund zweieinhalb Meter im Durchmesser: Die leuchtend rote "Big Mama" thronte seit dem Jahr 1998 auf ihrem Platz hinter der Fachhochschule Steyr beim Hack-Steg. Kaum ein Wehrgrabenbesucher kam an diesem wuchtigen Kunstwerk im öffentlichen Raum vorbei. Die Steyrer Bildhauerin Ulrike Schörkl hatte die Statue einst im Zuge des Kunstprojekts "Heimat, na und...?" geschaffen.

Seit Anfang Mai ist "Big Mama" aber verschwunden. Die Fragen der Steyrer nach dem Verbleib der bekannten Figur häufen sich seither.

BRG-Schüler als "Pflegeeltern"

"Der Zahn der Zeit hat bereits arg an der Figur genagt", sagt Martin Kreundl, Lehrer am BRG Steyr, der "Big Mama" von seinen Schülern schon zweimal ausbessern und ihr ein neues Kleid verpassen ließ: einmal im Leopardendesign, zuletzt bunt gefleckt. Schörkl hatte das Kunstwerk nach ihrem Abschied aus Steyr dem BRG zur "Pflege" überlassen. Aktuell lebt die Bildhauerin in Finnland, wo sie in Anlehnung an ihre Figur das Kunstprojekt "Snow Mama" gestaltete.

Diesmal allerdings hätten die Möglichkeiten des BRG nicht mehr ausgereicht, sagt Kreundl. Er bat Harald Ebenhofer, den Direktor der Berufsschule Steyr-Münichholz, um Hilfe. Dort wird "Big Mama" nun von zwei Klassen des Kunststoff- und Metallzweiges fachgerecht unter der Anleitung der Lehrer Reinhard Griebler und Willibald Russmann restauriert.

"Die Schüler sind begeistert", sagt Ebenhofer, "anfangs hat alles sehr einfach ausgesehen, aber die Schäden waren dann doch wesentlich schlimmer." Drei Wochen musste der Schaumkern trocknen, seit zwei Wochen machen sich je zehn Schüler parallel über die Polyester-Figur her. Schadstellen werden mit Epoxidharz erneuert, der Sockel aus Nirosta gemacht, zusätzliche Bodenplatten wurden eingearbeitet, um die Skulptur stabiler zu machen. "Die Sanierung wird rund 100 Unterrichtsstunden in Anspruch nehmen", sagt Ebenhofer, "Ende Juni sollte ,Big Mama‘ an ihren angestammten Platz zurückkehren können."

Im Herbst werden wieder die BRG-Schüler das Kommando übernehmen. Kreundl: "Wir stellen den Urzustand wieder her." Schörkls "Big Mama" wird also wieder rot.

Die Sanierungskosten von rund 1900 Euro übernimmt die Stadt.

Schörkl hätte ihr Kunstwerk dem Vernehmen nach der Stadt um einen symbolischen Euro verkauft, Haftungsfragen sollen dem im Weg gestanden sein. Kulturamtschef Augustin Zinederich, der sich für die Sanierung starkgemacht hatte: "Vielleicht wird es ja noch was."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema