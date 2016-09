Wo die Musik spielt, die man keineswegs nur lokal gerne hört

STEYR, GARSTEN. Ein Wochenende mit C & C, Akk:zent und "Alles Danzer".

Catastrophe & Cure spielt im Gefängnis auf. Bild: privat

Es wird das Wochenende der Lokalmatadore. Bei gleich drei Konzerten, die am Wochenende in Steyr bzw. Garsten über die Bühne gehen, gibt es beste (Pop-)Musik zu hören, die in der Region wurzelt, aber überregional erfolgreich ist. Hier die Übersicht:

"Alles Danzer": Nach ihrem gefeierten Konzert im Frühjahr legen The Two jetzt noch eins drauf. An zwei Abenden im Kulturzentrum AKKU – am Freitag, 30. September und Samstag, 1. Oktober – spielen Andreas Prehal und Manfred Pfandlbauer die besten Songs aus dem Schaffen von Georg Danzer nach, ebenso einige Beispiele seiner schmutzigen Lieder. Als Dritter im Bunde wird Christoph Lauth aktiv. Der Top-Gitarrero verleiht der "Danzerei" manch rockige Note. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es unter Tel. 0664 / 73 11 56 20.

Pop im Häfn: Die Bands Ca-tastrophe & Cure und "Hearts Hearts" treten im Gefängnis Garsten auf. Das "drinnen und draußen"-Konzert findet am Freitag, 30. September, um 19.30 Uhr, statt. Zuvor schon – am Nachmittag – kommen die Häftlinge in den vollen Musikgenuss. Raphael Rameis, Patrick Steinhuber, Lukas Kargl und Johannes Eder haben als Catastrophe & Cure von Steyr aus ihre Karriere gestartet. Im "Hearts Hearts", das als Elektropop-Quartett zu Werke geht, sind auch der Steyrer Peter Paul Aufreiter und der Bad Haller Johannes Mandorfer aktiv. Karten für das Konzert liegen in der Steyrer Buchhandlung Ennsthaler auf.

Top-Akkordeonklänge: Das Trio Akk:zent mit dem Dietacher Akkordeonisten Paul Schuberth präsentiert im Alten Theater Steyr seine neue CD "sweet desert". Das Live-Konzert findet am Samstag, 1. Oktober, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten können noch per E-Mail (Adresse: info@trioakkzent.com) bestellt werden.

