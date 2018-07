Wo Profis und Talente begeistern

Ab Donnerstag locken zwei Festivals Jazzfans nach Kirchdorf und Kremsmünster.

Die Kirchdorfer Nachwuchsmusiker geben alles, um ihren Idolen zu imponieren. Bild: Musikschule Kirchdorf

KIRCHDORF. "Für uns ist es wichtig, dass die Jugend einerseits die Möglichkeit bekommt, ihr Können unter Beweis zu stellen, andererseits aber auch von Profis inspiriert wird", sagt Musikschuldirektor Wolfgang Homar. So werde Ehrgeiz entwickelt, wie die musikalische Karriere verlaufen könnte.

Die "Freunde der Landesmusikschule" und die Stadt Kirchdorf laden am Donnerstag, 5., und Freitag, 6. Juli, jeweils ab 19.30 Uhr, zu den 9. Kirchdorfer Jazztagen in den Schlossgarten Neupernstein. Bei Schlechtwetter übersiedeln die Konzerte in den Pernsteinsaal.

Neben Musiktalenten aus der Region spielen Größen des internationalen Jazz auf. Eröffnet wird das Festival vom Saxophonquartett "Lanya", danach tritt das oberösterreichische Jugend Jazz Orchester auf. Auch diesmal darf die "Pernstein Swing Connection" nicht fehlen, ein Zusammenschluss von Musikern aus der Gegend.

Am zweiten Tag spielen die Ensembles "Jazz4Young", "Jazzpanorama" und der "Pernstein Groove Club". Höhepunkt ist der Auftritt der Band "Backwood 5", die gemeinsam mit Helena May, Stephan Redtenbacher, Andi See und Seppi Hinterhölz Weltklasse garantieren.

Ein Bauernhof wird zur Bühne

KREMSMÜNSTER. „Jazz am Bauernhof“ nennt sich das Festival, das am Freitag, 6., ab 19 Uhr und Samstag, 7. Juli, ab 18 Uhr in Kremsmünster (Mairdorf 19) über die Bühne geht. „Entwickelt hat sich das Fest zufällig vor zehn Jahren im Kreis der Familie, danach sind immer mehr Leute dazugekommen“, sagt Organisator Johannes Dickbauer, „heute organisieren wir ein 2-tägiges Festival mit weltbekannten Größen.“

Heuer steht das Klavier in verschiedensten Formen im Fokus. Neben international bekannten Musikern wie Gary Husband und Omer Klein werden heimische Größen den Hof zum Kochen bringen. Abwechslung ist garantiert, von exotischen kubanisch-karibischen Klängen bis hin modernen Elektrointerpretationen. Der weltbekannte Lokalmatador Klaus Dickbauer und sein Trio „Triple Aye“ machen den Auftakt, danach hat Sängerin Joana Elena Obieta mit dem Quartett „Dejàn“ ihren Auftritt. So gar nicht klassisch fällt die Vorstellung des Jazz-Piano-Trios mit dem Wiener Philipp Nykrin aus. Omar Klein präsentiert am Samstag seine neue Platte, Gary Husband entführt die Zuschauer in die Welt des Mahavishnu Orchesters. Das „Dickbauer Collective“ beschließt das Festival.

