Wer am Wochenende zum Schoberstein aufsteigt, hilft zwei Ternberger Familien

TERNBERG. Große Spendenaktion bei 24-Stunden-Veranstaltung des Wintersportvereins Trattenbach.

Wenn das Wetter passt, möchte Hermann Daucher das Schobersteinhaus in 24 Stunden 21-mal erreichen. Bild: Würleitner

Jede Besteigung ist zwar kein Gold, dafür viel Geld wert. Die traditionelle 24-Stunden-Veranstaltung der Sektion "Trailrunning" des Wintersportvereins (WSV) Trattenbach steht heuer ganz im Zeichen der Nächstenliebe.

Denn wer zwischen Samstag, 26. Mai, 12 Uhr, und Sonntag, 27. Mai, 12 Uhr, das Schobersteinhaus erreicht, spendet automatisch an zwei Ternberger Familien. Beide wurden in den vergangenen Jahren vom Schicksal hart getroffen. Schwere Krankheit, kostenintensive Behandlungen und (noch) kein Ende in Sicht.

"Einfach am Weg sein"

"Bislang waren die 24 Stunden am Schoberstein eine rein sportliche Veranstaltung. Kein Wettkampf, einfach am Weg sein", sagt Walter Schörkhuber vom WSV Trattenbach. Heuer wolle man das Sportliche mit dem Nützlichen verbinden.

Unterstützt werden die Trattenbacher von Karl Schilcher, Hüttenwirt des Schobersteinhauses, und Sponsoren aus der Region. Auch das Nenngeld von zehn Euro fließt an die beiden Familien, zusätzlich wird beim Schobersteinhaus eine Spendenbox aufgestellt.

Zweimal müssen die 650 Höhenmeter und drei Kilometer zum Schobersteinhaus in diesen 24 Stunden absolviert werden, um in die offizielle "Wertung" aufgenommen zu werden. "Es geht darum, gemeinsam unterwegs zu sein, Spaß zu haben und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Man muss nicht laufen, kann das aber gerne tun", sagt Schörkhuber. Einer wird auf jeden Fall laufen.

Wenn das Wetter passt, will Lokalmatador Hermann Daucher seinen eigenen Rekord von 20 Aufstiegen in 24 Stunden brechen. Dieses Meisterstück gelang ihm im Herbst 2013: 112 Kilometer Wegstrecke und 12.000 Höhenmeter.

Anmeldungen sind unter wsv.trattenbach@aon.at, im Schobersteinhaus oder am Veranstaltungstag direkt vor Ort beim Gasthof Klausriegler möglich.

