Weltmeisterliches Duell beim Steyrer City-Kriterium

STEYR. Mit einem hochkarätigen Starterfeld wartet das 21. Steyrer Mountainbike-City-Kriterium am Samstag ab 18 Uhr auf.

Bild: Billich

Vorjahressieger Michael Mayr, vierfacher Cross-Country-Staatsmeister, bekommt es nicht nur mit dem pfeilschnellen Hrinkow-Trio Andreas Graf, Bahn-Europa- und Vize-Weltmeister sowie Weltcupsieger, Ex-Staatsmeister Andreas Hofer und Berg-Vize-Staatsmeister Petrik Bosman zu tun, sondern auch mit Dominik Federspiel aus Tirol. "Der zweimalige Cross-Country-Eliminator-Weltmeister ist erstmals in Steyr am Start", sagt Organisator Alexander Hrinkow, "so stark war das City-Kriterium noch nie besetzt." Top-Star beim Promirennen ist Olympiasieger Christian Hoffmann.

