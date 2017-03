Vorwärts versank in Gurtens Rasen

STEYR. Bei 1:3 kamen Innviertler mit dem tiefen Boden besser zurecht.

Akrobatische Einlagen von Efendioglu verhinderten Niederlage nicht Bild: Moser

Wer sagt, dass Vorwärts bei einem Spiel der Regionalliga Mitte Favorit ist? Beim SKV behauptet das niemand, Trainer Gerald Scheiblehner schon gar nicht: "Für uns ist das Ziel der Klassenerhalt, über Nähe zur Tabellenspitze denke ich überhaupt nicht nach."

Aus diesem Grund ist auch der Frühjahrsauftakt in der Regionalliga Mitte für die Rot-Weißen nur Makulatur. Das Spiel in Gurten war nur am Anfang gut – da ließ sich Gurtens Abwehrspieler Thomas Reiter gleich nach Anpfiff vor dem Sechzehner den Ball abluchsen, und Yusuf Efendioglu netzte nach 17 Sekunden zum 1:0 ein. Spielzüge der Steyrer versumpften aber im Gatsch des Gurtner Rasens, mit dem tiefen Boden kamen nur die Heimischen zurecht. Nach einem Eckball glich der Unglücksrabe der ersten Minute, Thomas Reiter, per Kopf aus (33.)

Nach Seitenwechsel kam auch die spielerische Wende: Sebastian Zirnitzer rannte auf der rechten Seite auf und davon, bei seinem Schuss aus spitzem Winkel griff SKV-Goalie Reinhard Großalber in den Dreck, der Ball flutschte durch seine Beine ins Tor. "Er sah dabei dümmer aus, als es war. Der Schuss war abgefälscht und Zirnitzer kam aus dem Abseits", sagt Scheiblehner. Bajic setzte dann in der 80. Minute den Deckel drauf, als er nach zweifacher Abwehr Großalbers beim dritten Versuch den Ball im Gehäuse unterbrachte. In der Erinnerung an das Match wird man bei der Vorwärts rasch die Löschtaste drücken.

