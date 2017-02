Vorwärts testet im Trainingslager gegen das kasachische U21-Nationalteam

ANTALYA / STEYR. SKV-Trainer Gerald Scheiblehner schwärmt von den perfekten Bedingungen in der Türkei.

Noch bis Samstag trainieren die Spieler des SK Vorwärts an der türkischen Riviera. Bild: SKV

Seit Samstag schwitzt die Mannschaft des SK Vorwärts Steyr im Trainingslager an der türkischen Riviera. Den gestrigen trainingsfreien Nachmittag konnten die Spieler um Kapitän Reinhard Großalber genießen. Strahlend blaues Wetter bei 16 Grad im Schatten weckten bei vielen Frühlingsgefühle und damit auch Vorfreude auf die am 11. März in Gurten beginnende Frühjahrsmeisterschaft.

Trainer Gerald Scheiblehner hat dieses Datum fest im Auge. "Klar bereiten wir uns hier in der Türkei auch schon auf dieses Spiel vor", sagt er. Daneben stünden vor allem viele taktische Maßnahmen auf dem Arbeitsplan, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.

Perfekte Trainingsbedingungen

Mit 24 Spielern und sieben Betreuern hat sich der SK Vorwärts-Tross unter Reiseleitung von Rudi Blasi am Samstag nach Antalya aufgemacht. Untergebracht sind die Rot-Weißen im Fünf-Sterne-Hotel Titanic Lara Beach. "Das Hotel lässt keine Wünsche offen. Von der Verpflegung bis zu den Trainingsplätzen ist alles perfekt", schwärmt der Trainer.

Bei den Trainingseinheiten muss Scheiblehner auf zwei Spieler verzichten. Flügelspieler Stefan Gotthartsleitner liegt mit Angina im Hotelbett, Stürmer Radek Gulajev hat sich am Montag bei einer Einheit verletzt und kann nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Höhepunkt des Trainingslagers soll heute, Donnerstag, ein Testspiel gegen die U21-Nationalmannschaft Kasachstans sein. Scheiblehner erwartet einen Härtetest. "Die Mannschaft ist in unserem Hotel untergebracht und ich habe schon gesehen, dass die Spieler einiges draufhaben", sagt er.

Neben dem Fußball steht diese Woche auch "Team-Building" auf der Agenda. Am Dienstag musste die Mannschaft einen Spieltag vom Treffpunkt bis zum Anpfiff im Vorwärts-Stadion simulieren. "Wir Betreuer haben uns zum Hospitieren eingeladen", sagt Scheiblehner. Präsident Reinhard Schlager war mit seinen Burschen zufrieden. "Nico Wimmer hat die Rolle des Trainers übernommen, und sie haben wirklich an alles gedacht."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 5 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema