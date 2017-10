Vorwärts stürmt Richtung Spitze: Rückkehr in 2. Liga ist in Reichweite

STEYR. Vorwärts-Präsident Reinhard Schlager nimmt heute an einem Bundesliga-Workshop teil.

Der Weg des SK Vorwärts zeigt nach oben. Doch ist der Verein reif für die Rückkehr in die zweite Liga? Bild: Moser

Beim SK Vorwärts läuft es derzeit wie am Schnürchen. Nach einem durchwachsenen Start hat die Mannschaft in der Regionalliga Mitte Fahrt aufgenommen. Mit dem 2:1-Auswärtssieg in Kalsdorf schob sich die Mannschaft von Trainer Gerald Scheiblehner auf Rang vier. Dank der Reform der beiden höchsten Spielklassen können die ersten drei Vereine mit einem Aufstieg in das Fußball-Oberhaus liebäugeln. Für den SK Vorwärts ist somit die Rückkehr in die 2. Liga in Reichweite.

"Ich habe immer gesagt, sollte es soweit kommen, wollen wir vorbereitet sein", sagt Vorwärts-Präsident Reinhard Schlager. Heute findet in Salzburg ein Workshop der Bundesliga zur Ligareform statt. Auch für Regionalliga-Vereine, die sich mit dem Aufstieg beschäftigen, ist die Teilnahme verpflichtend. "Es geht vor allem um Fragen der Infrastruktur und um Finanzielles", sagt Schlager, der gemeinsam mit Wirtschaftsprüfer Alex Stellnberger nach Salzburg fährt. In puncto Infrastruktur sieht der Präsident seinen Verein gut genug für die 2. Liga aufgestellt. "Wir haben letztes Jahr noch zwei Damen-Länderspiele in der EM-Qualifikation in Steyr ausgetragen. Da kann für einen Spielbetrieb in der 2. Liga nicht viel fehlen", sagt Schlager.

Auch finanziell müsste der Verein bei einem Aufstieg keine ganz großen Sprünge machen. Etwa 750.000 Euro beträgt derzeit das Budget. "Wir haben jetzt in der Regionalliga schon eines der niedrigsten Budgets aller Vereine. Wenn wir weiter den Weg mit jungen Spielern aus der Region gehen, müssen wir das Budget nur moderat anheben", sagt der Präsident. Steigen würden hauptsächlich die Kosten für Auswärtsreisen und im organisatorischen Bereich.

Fan-Stammtisch und Heimspiel

Nicht nur sportlich, auch wirtschaftlich zeige die Entwicklung des Vereins in die richtige Richtung. "Der Wirtschaftsbeirat leistet erstklassige Arbeit." Um das große Ziel von der Bundesliga-Rückkehr zu erreichen, muss Vorwärts zuerst freilich weiter auf dem Platz punkten. Kommenden Samstag empfangen die Rot-Weißen um 15.55 Uhr in der Life Radio Arena den Tabellennachbarn Bad Gleichenberg. Mit einem vollen Erfolg könnte die Scheiblehner-Elf erneut Punkte auf das Spitzentrio gutmachen.

Doch schon morgen, Mittwoch, gibt es für Vorwärts-Fans einen wichtigen Termin. Beim Schloss Eggenberg Fan-Stammtisch im Happy Fit Premium-Fitnessstudio im Steyrer Stadtgut werden neben der aktuellen sportlichen Situation auch Ziele und Visionen des Vereins erörtert.

Fan-Stammtisch

Vorwärts-Legende Walter Waldhör ist morgen, Mittwoch, Gast beim Schloss Eggenberg-Fan-Stammtisch im Happy Fit Premium im Stadtgut in Gleink. Beginn ist um 19.19 Uhr. Weitere Gäste sind Sven Decker (Happy Fit), Mittelfeldspieler Christian Lichtenberger, Michael Obermair (Wirtschaftsbeirat), Trainer Gerald Scheiblehner, Präsident Reinhard Schlager und Andreas Schmidbauer (Raika Steyr).

