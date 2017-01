Vorwärts siegte in Ried, Wimmer traf per Kopf

STEYR. Ausfälle wurden mit der richtigen Taktik kompensiert.

Nicolas Wimmer (vorne im Bild) hielt nicht nur den Rieder Angriffsversuchen stand. Er erzielte auch den Siegtreffer für den SK Vorwärts. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Besser hätte der SK Vorwärts nicht in die Testspielserie 2017 starten können. Beim Bundesligisten Ried gelang der Scheiblehner-Truppe ein überraschender 1:0-Erfolg. Dank einiger Konter hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können.

Beide Teams hatten – großteils krankheitsbedingt – vier Ausfälle zu verkraften. Auf Seiten der Steyrer fehlte das Stammspieler-quartett Großalber, Danninger, Gotthartsleitner und Halbartschlager. Das personelle Handicap kompensierten die Rot-weißen mit Einsatz und der richtigen Taktik. Die gut aufgestellte Defensive ließ kaum Chancen der Gastgeber zu, die der Papierform nach um zwei Klassen besser sind.

Den Siegtreffer für die Steyrer erzielte Nico Wimmer per Kopf. Der Innenverteidiger, der in der Vorwoche noch gekränkelt hatte, leitete in der 65. Spielminute eine Eckball-Flanke von Thomas Himmelfreundpointner in die Maschen weiter. "Mit Wimmer und Martinovic haben wir zwei Leute, die immer wieder für Kopfballtore gut sind", so Scheiblehner. Darauf werde man auch in der Meisterschaft bauen. Das Spiel in Ried war auf Kunstrasen und bei starkem Schneefall ausgetragen worden.

Vorwärts tritt bereits morgen Mittwoch, 18. Jänner, wieder in Ried an. Diesmal geht es gegen das Amateur-Team der Innviertler. Scheiblehner will die Gelegenheit nutzen, um die jungen Spieler aus dem Kader zu testen. Auch Thomas Popp und Dino Kovacevic werden Spielzeit bekommen. Sie sind jeweils erst 17 Jahre alt.

Bis zum Start der Frühjahrsmeisterschaft bestreitet das Steyrer Regionalliga-Team noch acht Testspiele. Auch ein Trainingslager in der Türkei steht auf dem (Vorbereitungs-)Programm.

