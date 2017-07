Vorwärts setzt beim Saisonstart eine Duftmarke

STEYR. Regionalliga Mitte: Beim 3:0 in St. Florian gelingt den "aufgestachelten" Rot-Weißen eine eindrucksvolle Revanche.

Thomas Himmelfreundpointner ist derzeit in überragender Form. Bild: Bota

Einen Auftakt nach Maß knallt der SK Vorwärts Steyr in der Regionalliga Mitte auf den Stadionrasen in St. Florian: Die Sängerknaben, nicht erst seit der 0:3-Schlappe vor wenigen Wochen Angstgegner der Rot-Weißen, werden klar beherrscht. Nach einer Vielzahl an Chancen treten die Gäste die Heimreise letztlich mit einem 3:0-Erfolg und einem sehr zufriedenen Trainer Gerald Scheiblehner an: "Für uns war wichtig, diesmal nicht zu verlieren. Das Tiefstapeln von St. Florian hat uns extra motiviert."

Wieder mit Kapitän Reinhold Großalber im Tor lässt Vorwärts dank einer aufmerksamen Abwehrkette hinten kaum etwas zu. Vorne aber rollt ein Angriff nach dem anderen in Richtung Heimtor. Yusuf Efendioglu triftt bereits in der fünften Minute nur die Stange, nach 27 Minuten zählt ein Treffer von Thomas Himmelfreundpointner wegen Abseits nicht.

"Offensiv haben wir diesmal wirklich sehr gut gespielt", lobt Scheiblehner, "drei Abseitstore, dazu noch drei, vier Topchancen und die drei Tore – das war über 90 Minuten eine wirklich sehr solide Leistung." Vor allem habe seine Mannschaft auch die schweren 120 Cup-Minuten gegen Innsbruck hervorragend weggesteckt: "Da war ich mir nicht sicher, ob nicht beim einen oder anderen noch Müdigkeit in den Knochen steckt."

"Hümmi" ist in Topform

Einer, der aktuell wie aufgezogen über den Rasen läuft, ist Himmelfreundpointner. Der 29-jährige Ennstaler ist im Mittelfeld Dreh- und Angelpunkt, ist bei gefährlichen Aktionen immer mit dabei und schießt Tore. Schon gegen Innsbruck hatte er die 1:0-Führung erzielt, in St. Florian leistet er die Vorarbeit zu zwei Treffern, ein Tor erzielt er selbst: Nach einer halben Stunde verwertet Josip Martinovic "Hümmis" Freistoßflanke per Kopf zum 1:0, in der 68. Minute versenkt Himmelfreundpointner einen Freistoß direkt und auch beim 3:0 durch Efendioglu in der Nachspielzeit hat er seine Beine im Spiel. "Derzeit ist er überragend", lobt der Trainer.

Mit diesem Sieg hat sich Vorwärts an die Tabellenspitze der Regionalliga Mitte gesetzt. Man dürfe diesen Start jedoch nicht überbewerten, bremst Scheiblehner übertriebene Euphorie, "aber ein Sieg ist uns natürlich lieber als so ein Auftakt wie im Vorjahr." Da waren die Rot-Weißen mit einem Punkt aus vier Spielen am Tabellenende herumgekrebst.

Die Heimpremiere in der Life-Radio-Arena feiern die Steyrer am Freitag um 18.55 Uhr gegen Liganeuling WAC Amateure. "Wir kennen diesen Gegner noch nicht, aber daheim spielen wir immer auf Sieg", sagt Scheiblehner, der vor allem auf eine "Belohnung" seiner Spieler durch die Fans hofft: Wir schießen viele Tore, es macht Spaß, dieser Mannschaft zuzusehen – wer am Freitag Zeit hat, soll ins Stadion kommen."

