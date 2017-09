Vorwärts scheitert in Gurten dreimal alleine vor dem Tor

STEYR. Ein gerechtes Remis, denn am Ende haben die Rot-Weißen Glück.

Nicolas Wimmer (Vorwärts), verfolgt von Martin Feichtinger Bild: Sepamedia

"Natürlich fehlt uns derzeit das Glück", sagt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner, aber es sei momentan auch ein wenig Unvermögen dabei: "Aber die Tore kommen garantiert wieder, und damit auch die Sicherheit bei unseren Stürmern."

Im Oberösterreich-Derby gegen Gurten scheitern die Rot-Weißen gleich dreimal alleine vor dem Tor, Yusuf Efendioglu und Michael Halbartschlager lassen beste Chancen aus. Josip Martinovic wird bei seinem Treffer zum vermeintlichen 2:0 aufgrund einer für manche Steyrer fragwürdigen Abseitsstellung zurückgepfiffen. So bleibt das Elfmetertor von Efendioglu nach Foul an Halbartschlager der einzig zählbare Erfolg der Steyrer. Der Ausgleich der Innviertler fällt aus einem Freistoß.

Superreflex von Großalber

Am Ende müssen sich die Rot-Weißen aber einmal mehr bei Kapitän Reinhard Großalber bedanken. Der Tormann hält in der nervenaufreibenden Schlussphase mit zwei tollen Paraden wenigstens den einen Punkt fest.

"Ein sensationeller Superreflex", schwärmt Scheiblehner, "das Spiel hätte so oder so enden können. Also bin ich mit dem 1:1-Remis zufrieden."

Am Freitag folgt für Vorwärts das nächste Derby: Stadl-Paura tritt um 18.55 Uhr in Steyr an.

