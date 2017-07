Vorwärts klopft nur leise an die Tür zur zweiten Liga

STEYR. Tag der offenen Tür: Die Rot-Weißen treten am Dienstag gegen Wels erstmals in neuen Erima-Dressen in der Life Radio Arena an.

Trainer Gerald Scheiblehner und Kapitän Reinhard Großalber mit den neuen Vorwärts-Dressen von Erima Bild: Moser

"Warum sollten wir in der Regionalliga Mitte nicht auch ganz vorne mitspielen? Nur weil wir junge Spieler geholt haben?", fragt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner und relativiert damit auf Nachfrage sofort seine Ansage, dass für die Rot-Weißen "der Aufstieg in der nächsten Saison nicht realistisch ist. Darüber will ich gar nicht reden, das wäre unseriös."

Ganz und gar seriös ist der Weg, den der Steyrer Traditionsverein seit geraumer Zeit bereit ist, zu gehen. Mit jungen, hungrigen Spielern soll in der Region wieder die Begeisterung für den Verein geweckt werden. Unter Präsident Reinhard Schlager und dem zehnköpfigen Wirtschaftsbeirat rund um Michael Obermair sollen auch die Zeiten der finanziellen Abenteuer in Steyr der Vergangenheit angehören. Das Budget für die Saison 17/18 beträgt 700.000 Euro.

Aufstieg mittelfristig

"Unsere Hauptsponsoren haben Drei-Jahres-Verträge unterschrieben und ihre Beträge nochmals erhöht", sagte Schlager am Freitag bei der Präsentation des neuen Ausrüsters Erima, der ebenfalls in den kommenden drei Jahren den Verein ausstatten wird. Ein Comeback übrigens: "Gegen Ende der 1980er-Jahre haben wir mit dem Transfer-Coup von Oleg Blochin als Ausrüster gemeinsam mit Vorwärts ein Stück Fußballgeschichte geschrieben", erinnert sich Erima-Geschäftsführer Willy Grims.

Zurück zur Saison 2017/18: Mit einem Altersschnitt von unter 22 Jahren haben die Steyrer den vermutlich jüngsten Kader der Liga, einzig Kapitän Reinhard Großalber im Tor hat bereits seinen 30. Geburtstag gefeiert. Von den sechs Neuverpflichtungen sind fünf, im gesamten 24-Mann-Kader elf Spieler jünger als 20 Jahre. "Ich habe mich gezielt nach hungrigen Talenten in den unteren Klassen umgesehen", sagt Scheiblehner, "mit diesem Team ist der Aufstieg mittelfristig sicher ein Thema."

Tag der offenen Tür: Dienstag, ab 16 Uhr, Life Radio Arena. 19.30 Uhr: Vorwärts – Hertha Wels

