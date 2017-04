Vorwärts gewann das Derby gegen Pasching/Lask mit 1:0

STEYR. Ein Treffer von Michael Halbartschlager in der Nachspielzeit entscheidet ein packendes Regionalliga-Derby zwischen dem SK Vorwärts Steyr und Pasching/Lask. Die Truppe von Trainer Gerald Scheiblehner setzt damit vor 1100 Fans ihren Erfolgslauf im Frühjahr fort.

Vorwärts-Coach Scheiblehner Bild: Moser

In einer flotten Regionalliga-Partie haben die Gäste aus Linz die erste Möglichkeit, allerdings ist der nicht ganz fitte Vorwärts-Kapitän Reinhard Großalber beim Schuss von Schmiedl auf dem Posten (6.). Mitte der ersten Halbzeit haben die Rot-Weißen eine starke Phase und durch Stefan Gotthartsleitner (24., 27.) und Yusuf Efendioglu (32.) Chancen auf den Führungstreffer. Auf der anderen Seite rettet Großalber bei einem Kopfball von Schmiedl (42.)..

In der zweiten Halbzeit legen die Rot-Weißen nach und erspielen sich in den letzten 20 Minuten einige Chancen. Yusuf Efendioglu lässt in Minute 92 den vermeintlichen Matchball aus, der anschließende Eckball bringt aber doch noch den verdienten Siegestreffer. Martinovic verlängert per Kopf, Michael Halbartschlager scheitert im ersten Versuch an Goalie Schmid, versenkt dann den Abpraller zum 1:0 (93.). Direkt nach dem Anstoß kommt Pasching noch zu einer Top-Gelegenheit, Kapitän Großalber rettet aber.

Während die Vorwärts-Fans über den dritten Sieg in Folge jubeln, hätte sich der Trainer der Linzer, der gebürtige Steyrer Ronald Brunmayr die Rückkehr in seine Heimat sicher anders vorgestellt.

1 Kommentar (585) · 14.04.2017 08:15 Uhr von laskpedro· 14.04.2017 08:15 Uhr das ist eigentlich die mutter aller derbies in oö - wenn die zwei traditionsvereine sich messen ... wünsche vorwärts alles gute vielleicht klappts ja irgendwann wieder mit profifussball ..wäre auch interessanter als alle anderen zweitligamannschaften außer ibk Antwort schreiben

