Vorwärts bindet Topspieler langfristig

STEYR. Nicolas Wimmer hat einen Vertrag bis Ende Juni 2019 unterschrieben.

Nicolas Wimmer Bild: GBPhoto

Morgen feiert Nicolas Wimmer seinen 22. Geburtstag. Zuvor aber unterschrieb der 1,90 Meter große Innenverteidiger, der im Herbst noch von Donau Linz nur ausgeliehen war, beim SK Vorwärts Steyr einen Vertrag bis 30. Juni 2019.

In einer starken Herbstsaison war Wimmer eine prägende Figur im Spiel der Rot-Weißen. Erst im Winter war er fix verpflichtet worden. "Nico hat im Herbst sehr gute Leistungen gezeigt und fühlt sich sehr wohl bei uns. Für den Verein ist es eine Bestätigung der Arbeit, dass sich so ein Spieler an uns bindet", sagt Trainer Gerald Scheiblehner. Er traut Wimmer sogar den Sprung in die Bundesliga zu: "Er hat sicher das Potenzial dazu."

Mit dieser Personalie wurde ein weiterer Leistungsträger an den SKV gebunden. Kapitän Reinhard Großalber, Alexander Danninger, Michael Halbartschlager, Thomas Himmelfreundpointner und Josip Martinovic haben Verträge bis Juni 2018. In den nächsten Wochen soll die Kaderplanung für die Saison 2017/18 weiter vorangetrieben werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema