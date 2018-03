Vorwärts-Trainer Scheiblehner bleibt gelassen: "Wir haben keinen Druck"

STEYR. Im Regionalliga Schlager gegen Austria Klagenfurt werden die Rot-Weißen mit zwei Stürmern beginnen

Gerald Scheiblehner, Vorwärts-Trainer Bild: SKV

"Klagenfurt liegt sieben Zähler hinter uns. Die müssen gewinnen, wir haben keinen Druck."

Auch vor dem Schlagerspiel am Samstag um 15.55 Uhr in der Life Radio Arena bleibt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner die Ruhe in Person. Die Kärntner seien zwar ein direkter Konkurrent im Kampf im Rennen um einen der drei freien Plätze für die 2. Liga, jedoch würden diese schon eine Serie brauchen, um den Rückstand auf einen Aufstiegsplatz wettzumachen.

Scheiblehner baut dabei wohl auch auf die Heimstärke seiner Elf: Aus den vergangenen sieben Heimspielen wurden 19 von 21 möglichen Punkten geholt. Eine Machtdemonstration vor eigenem Publikum, die wohl jedem Gegner in der Regionalliga Mitte Respekt einflößt.

Die lautstarke Unterstützung durch die Fans werde im Frühjahr auch ein ganz wesentlicher Faktor sein, betont der Vorwärts-Trainer: "Die Gegner müssen merken, dass nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Fans alles für den Aufstieg unternehmen. Steyr kann jetzt zeigen, dass es eine fußballverrückte Stadt ist!"

Die Auftaktniederlage in Vöcklamarkt nimmt Scheiblehner hingegen weniger tragisch. Sie sei zwar nicht angenehm gewesen, aber "wir wissen, dass wir keine tollen Starter sind. Das ist abgehakt." Er habe mit seinen Spielern aber natürlich auch die Defizite speziell in der zweiten Hälfte gegen Vöcklamarkt angesprochen. "Da haben wir uns zu wenig getraut, waren gegen die körperliche Dominanz der Vöcklamarkter nicht mutig genug."

Ein Zeichen, dass Vorwärts gegen Klagenfurt mit mehr Mut auftreten wird, setzt Scheiblehner bereits bei der Aufstellung: Er wird im Angriff neben Yusuf Efendioglu erstmals auch Neuerwerbung Mario Petter von Beginn an debütieren lassen und das Heil in kontrollierter Offensive suchen.

Allerdings müssen die Rot-Weißen auch zwei Ausfälle verdauen: Mittelfeldmotor Thomas Himmelfreundpointner fehlt bei der Frühjahrs-Heimpremiere aufgrund einer Innenbandüberdehnung im Knie, zudem ist Christoph Bader mit Knöchelproblemen fraglich.

Ausgeglichene Bilanz

Brisant ist übrigens nicht nur das Duell auf dem Rasen, sondern auch jenes auf der Trainerbank: Denn die Kärntner werden von Franz Polanz, dem ehemaligen Vorwärts-Spieler betreut.

Die Bilanz der Rot-Weißen gegen Klagenfurt ist übrigens fast ausgeglichen: Seit dem Jahr 2001 gab es vier Steyrer Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Auswärts hat Vorwärts im Herbst mit 2:0 gewonnen und damit nach einem schwachen Saisonstart einen Erfolgslauf gestartet.

