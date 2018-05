Vorwärts Steyr rückt Ende Juni wieder ins internationale Blickfeld

STEYR. Beim Fan-Stammtisch in der Life-Radio-Arena gibt es eine Vorschau auf die neue 2. Liga und den Namen eines Testspiel-Krachers.

Vorwärts-Fans kommen derzeit kaum aus dem Feiern heraus. Nach dem 3:0-Heimsieg vor 3000 Zuschauern gegen Kalsdorf und der damit verbundenen Rückkehr in die 2. Bundesliga folgt morgen um 19.19 Uhr beim Schloss Eggenberg mit einem Fan-Stammtisch in der Life-Radio-Arena (Rasen oder VIP-Lounge) der nächste Pflichttermin für eingefleischte Rot-Weiße.

Als Gäste stellen sich Ex-Spieler Didi Mirnegg, Sponsor Stephan Mayr, Präsident Reinhard Schlager, Trainer Gerald Scheiblehner, der neue Nachwuchschef Harald Molterer, Clubmanager Jürgen Tröscher sowie die Vorwärts-Spieler Alexander Danninger, Yusuf Efendioglu, Reinhard Großalber, Michael Halbartschlager und Nicolas Wimmer den Fragen der Fans. Hauptthemen sind ein Rückblick auf die abgelaufene Saison, ein Ausblick auf die kommenden Gegner in der 2. Liga, die Neuausrichtung im Nachwuchs-Bereich, die Neuwahl des Vorstandes, die Planungen für das Jubiläum "100 Jahre Vorwärts Steyr" sowie die Rolle der 1b-Mannschaft.

Als besonderes "Zuckerl" erfahren alle Stammtisch-Besucher auch den Namen jenes Topclubs, der am Mittwoch, 27. Juni, im Vorwärts-Stadion gastieren wird. So viel sei verraten: Der Verein war bereits Europacupsieger, zählt international zu jenen Teams, die am öftesten nationaler Meister wurden und hält zu dieser Zeit in Österreich sein Sommer-Trainingslager ab.

