Vorwärts Steyr begibt sich auf DJ Ötzis Spuren

STEYR. Firmen haben ab sofort wieder die Chance, sich für eine Saison die Namensrechte am Vorwärts-Stadion zu sichern.

Der SK Vorwärts Steyr verlost wieder den Stadionnamen. Bild: Moser

„Ein Stadion, das deinen Namen trägt“ lautet der Slogan, mit dem sich der SK Vorwärts Steyr auch in diesem Frühjahr wieder auf die Suche nach einem Namenspaten für das Vorwärts-Stadion begibt. Damit wandern die rot-weißen Kicker auf den Spuren von DJ Ötzi und Nik P., die mit „Ein Stern (… der deinen Namen trägt)“ einen Hit landeten.

Aktuell noch bis zum Ende der Saison heißt das Stadion an der Volksstraße „Liferadio-Arena“. An der neuen Aktion teilnehmen können alle Unternehmen aus Österreich. Ein Los kostet 500 Euro. Die Verlosung, findet am 12. Mai in der Pause des letzten Heimspiels der Saison gegen Kalsdorf statt.

