Vorwärts-Spielmacher fällt einige Wochen aus

STEYR. Gefrorener Platz: Nach der Spielabsage von Weiz müssen die Rot-Weißen eine Zwangspause einlegen.

Thomas Himmelfreundpointner zog sich im Spiel gegen Klagenfurt bei diesem Zweikampf mit Daniel Mair seine schwere Knöchelverletzung zu. Bild: SKV/Wimmer

„Wir müssen es nehmen, wie es kommt“, sagt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner. Damit spricht er einerseits die Spielabsage in Weiz an, andererseits auch die schwere Verletzung seines Spielmachers und Freistoß-Spezialisten Thomas Himmelfreundpointner. Dieser war im Heimspiel gegen Klagenfurt bereits in der 23. Minute verletzt vom Platz gegangen. Diagnose: Bänderriss im Knöchel und Verletzung des Syndesmosebands.

„Aber der Schiri hat nicht einmal ein Foul gepfiffen“, ärgert sich Scheiblehner, der auf Himmelfreundpointner nun zumindest sechs bis acht Wochen verzichten wird müssen: „Hoffentlich ist das Syndesmoseband nicht ärger in Mitleidenschaft gezogen.“

Beim nächsten Auftritt der Rot-Weißen am Gründonnerstag um 18.55 Uhr gegen Allerheiligen wird neben dem Spielmacher auch der gesperrte Stürmer Yusuf Efendioglu fehlen, ebenso sind Stefan Gotthartsleitner (Wade) und Dino Kovacevic (Knöchel) fraglich.

Vorwärts will Glück erzwingen

„Prinzipiell wäre es mir lieber, wenn meine Jungs im Spielrhythmus bleiben könnten“, sagt Scheiblehner zur Absage – der Platz ist gefroren – der für heute angesetzten Partie gegen Weiz. Nun werde er sein Team auf das Duell gegen Allerheiligen, direkter Konkurrent im Aufstiegsrennen, einstellen. „Mit dem Thema Aufstieg beschäftigen wir uns vorerst nicht. Wir wollen einfach nur Spiele gewinnen.“ Und zur Not das Glück erzwingen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema