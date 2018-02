Vor dem Cupfinale: „Aufwärmpartie“ gegen den Tabellenführer

AMSTETTEN. In der Volleyball-Bundesliga gastiert das Spitzenteam SK Aich/Dob am Mittwoch ab 19 Uhr in der Amstettner Pölz-Halle. Für den VCA Amstetten/hotVolleys ist der Schlager allerdings nur die „Aufwärmpartie“ für die Endrunde im Austria Volley Cup, die am Freitag in Graz beginnt.

Bild: Peter Maurer

„Das Spiel ist die perfekte Vorbereitung auf das Finalturnier. Im Vordergrund steht aber nicht das Ergebnis, sondern schlichtweg die sportliche Leistung, die uns Selbstvertrauen für die Spiele in Graz geben soll“, sagt Sportdirektor Michael Henschke. Zum vierten Mal in Folge soll seine junge Mannschaft in das Finale einziehen. In der aktuellen Saison haben die Mostviertler sehr souverän agiert. In der Heimfestung Pölzhalle ist Aich/Dob die einzige Mannschaft, die die Amstettner bezwingen konnte und im Cup blieb die Truppe rund um Kapitän Max Landfahrer sogar ohne Satzverlust.

„Am Mittwoch haben wir ein Match gegen Österreichs beste Volleyballmannschaft. Das ist gut um sich für das Cupfinale einzuspielen. Wir haben nichts zu verlieren gegen Aich/Dob. Jeder Punkt gegen sie ist wie ein Sieg und könnte enorm viel für den Ausgang im Grunddurchgang bedeuten“, sagt Landfahrer, der sich auf das Cup-Final Four als Steirer besonders freut: „Da werden sicherlich viele Freunde in der Halle sein.“

Im Cup-Halbfinale treffen die Mostviertler am Freitag um 20 Uhr auf den VC Mils.

