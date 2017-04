Videoüberwachung in Steyr vor Genehmigung

STEYR. Antrag an das Ministerium wurde am 7. März gestellt, ab Jahresmitte soll gefilmt werden.

Drei Überwachungskameras im Steyrer Zentrum sollen mehr subjektives Sicherheitsempfinden bringen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es waren mehrere Vorfälle vor allem in der Pfarrgasse, die in Steyr den Ruf nach Videoüberwachung wie in Linz oder Wels laut werden ließen. Im Vorjahr die folgenschwere Faust-Attacke gegen einen 17-jährigen Schüler, der danach mit einem Schädel-Hirn-Trauma sogar fast eine Woche lang im Koma gelegen war, oder vor vier Jahren die Spur der Verwüstung, die vermutlich betrunkene Nachtschwärmer gezogen hatten, sind vielen noch in Erinnerung.

Dieser Ruf dürfte erhört worden sein. Bereits am 7. März stellte die Landespolizeidirektion Oberösterreich den Antrag ans Innenministerium, nun steht nur noch das Okay der Datenschutzkommission aus. Dieses wird in den nächsten Tagen, vermutlich unmittelbar nach Ostern, erwartet.

Schwenkbare Kameras

"Wir sind uns im Stadtsenat einig, dass wir das brauchen", sagt Bürgermeister Gerald Hackl (SP), "und wir erhoffen uns davon auch die entsprechende präventive Wirkung."

Insgesamt sollen vorerst drei Kameras das vor allem nächtliche Geschehen im Steyrer Zentrum überwachen helfen. Eine wird von der Rathausseite her filmend auf die Pfarrgasse gerichtet sein, eine vom Raika-Gebäude aus auf den Taxi-Standplatz, die dritte soll in der Pfarrgasse mittig montiert werden.

Verwüstungen wie im Sommer 2013, wie sie hier Elektrikermeister Reinhard Waldhauser zeigt, sind die Ausnahme.

"Mit dieser um 180 Grad schwenkbaren Kamera können wir den Pfarrberg nach oben und nach unten einblicken", sagt Stadtpolizeikommandant Christian Moser. Gesteuert werden können die Kameras per Joystick aus der Stadtleitstelle Steyr im Schloss Lamberg und aus der Linzer Leitstelle. "Von dort aus werden schon jetzt die Kameras in Linz und auch in Wels betreut und auch gesteuert", sagt Moser, "das heißt, dass wir damit doppelt besetzt sind." Ein polizeilicher Blick aufs Steyrer Nachtleben ist so lückenlos möglich.

Die Investitionskosten von knapp mehr als 100.000 Euro – Hackl: "Wir haben ursprünglich sogar mit mehr gerechnet" – trägt die Stadt Steyr, für die Kosten der laufenden Überwachung kommt das Landespolizeikommando Oberösterreich auf.

"Die Kameras waren ein Wunsch der Bevölkerung", sagt Moser, "wir können damit das subjektive Sicherheitsgefühl der Steyrer erhöhen." Die Montage der Kameras soll rasch nach der Genehmigung erfolgen, "scharf" gestellt werden sie dann im Juni oder Juli.

48 Stunden lang gespeichert

Niemand müsse sich vor einem Überwachungsstaat fürchten, sagt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl: "Es geht nicht darum, der Bevölkerung hinterher zu spionieren." Stellvertreter Erwin Fuchs: "Die Daten werden aufgezeichnet und nach 48 Stunden gelöscht."

Die Überwachung öffentlicher Plätze durch Polizei-Kameras gibt es in Oberösterreich seit 2005. Damals wurden Geräte in der Linzer Altstadt installiert. Im Jahr 2009 erfolgte eine Kameraüberwachung am Hauptplatz in Ried. Seit Herbst 2015 wird das Welser Stadtzentrum überwacht. Dort, wo Kameras installiert sind, seien Straftaten seither zurückgegangen, heißt es seitens der Exekutive.

Gänzlich fremd sollte die Situation auch Steyrern nicht sein: Denn am Bahnhof sind mehrere Kameras an den Bahnsteigen montiert.

