VCA: Aus im Europacup

Fabian Kandolf und der VCA Amstetten NÖ liegen in der Liga auf Rang vier. (gepa) Bild: GEPA pictures

AMSTETTEN. Die Europacup-Träume des VCA Amstetten NÖ sind ausgeträumt. Mit einer klaren 0:3-Niederlage gegen Spartak Myjava verabschiedeten sich die Mostviertler Volleyballer aus dem CEV Challenge Cup. Ein Aufstieg durch einen Sieg im Rückspiel gegen die slowakische Spitzenmannschaft hätte eine Sensation bedeutet.

Die Gäste aus der Slowakei agierten fehlerfrei und qualifizierten sich damit locker für das Achtelfinale. "Myjava hat nicht viel zugelassen. Sie haben ein gutes Side-out gespielt, und wir konnten sie mit unserem Service nicht unter Druck setzen", erklärte Thomas Tröthann, der mit 18 Punkten Topscorer beim VCA war.

Sportdirektor Michael Henschke zog zum Jahresabschluss trotz der Niederlage ein zufriedenes Resümee: "Im Februar haben wir den österreichischen Cup gewonnen und sind im Playoff unter den vier besten Mannschaften der Liga gewesen. Auch aktuell liegen wir auf Platz vier."

Bis zum nächsten Einsatz seiner Volleyballer liegt knapp ein Monat ohne Pflichtspiel. Mitte Jänner geht es in der Liga weiter, und von 11. bis 12. Februar 2017 findet in der Johann-Pölz-Halle das Final Four im österreichischen Cup statt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 - 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema