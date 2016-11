VBC Steyr übernimmt Tabellenführung in der 2. Volleyball-Bundesliga

STEYR/INNSBRUCK. Galavorstellung beim 3:1-Auswärtssieg gegen den bisher Tabellenersten Hypo Tirol.

Die starke Annahme der Steyrer war der Schlüssel zum Sieg. Bild: Moser

Der Erfolgslauf der Steyrer Volleyballer in der 2. Bundesliga Nord geht weiter. In einem hochklassigen Aufeinandertreffen der bisher ungeschlagenen Teams Hypo Tirol 2 und Union VBC Steyr ging die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Kefer auswärts als 3:1-Sieger vom Feld. Die Steyrer Volleyball-Cracks lösten damit auch die Tiroler als Tabellenführer ab. Beide Teams hatten in den fünf bisher gespielten Runden das Punktemaximum geholt. Die Steyrer waren mit der bisher schlechteren Satzdifferenz auf Rang zwei gelegen.

Acht Punkte in Serie für Steyr

Dabei ging es in Innsbruck nicht nach dem Geschmack des VBC los. Die Steyrer verschliefen die Anfangsphase, Hypo Tirol ging mit starken Angriffsaktionen mit 16:10 in Führung. Doch eine Steigerung in der Feldverteidigung in Kombination mit einem Service-Lauf von Kapitän Florian Mairhofer brachte die Kefer-Schützlinge zurück in den Satz. Angetrieben von Libero Maximilian Haslauer, dem an diesem Tag alles gelang, machten die Steyrer acht Punkte in Serie.

Beim Stand von 22:20 verletzte sich Angreifer Fabian Wald, Kefer wechselte sich ein und trug dazu bei, dass seine Mannschaft den Satz mit 25:23 gewann. Im zweiten Durchgang nahmen die Steyrer den Schwung mit. Aufspieler Sebastian Bachmair erwischte einen Sahnetag und setzte seine Angreifer gekonnt ein. Die Tiroler konnten in dieser Phase nichts entgegensetzen. Mit dem 25:18 gingen die Steyrer mit 2:0 in Sätzen in Führung. Danach übernahm Tirol wieder das Kommando. Das Spiel blieb hochklassig, aber die Steyrer kassierten einige Blocks und gaben den Durchgang mit 23:25 ab.

Im vierten Satz gingen die Tiroler wieder mit 8:4 in Führung. Die Steyrer schlugen zurück und hatten beim 20:15 den Sieg vor Augen. Doch die Hausherren gaben sich noch nicht geschlagen und glichen zum 23:23 aus. Den größeren Siegeswillen hatten an diesem Tag aber die Steyrer. Kapitän Mairhofer verwertete den ersten Matchball zum 25:23. (mini)

