Urkunde gibt viele Rätsel auf

KREMSMÜNSTER. Ein Trödler verkaufte der Gemeinde Kremsmünster Abschrift der Markterhebungsurkunde zurück. Aber wie kam sie in den Laden?

Bürgermeister Gerhard Obernberger und Kulturreferentin Dagmar Fetz-Lugmayr: Vorgänger ließ Abschrift anfertigen. Bild:

In einem Tresor vom UV-Licht abgeschirmt, wird eine Kopie der Markterhebungsurkunde im Gemeindearchiv von Kremsmünster aufbewahrt. Die Gemeinde hat ihre Geburtsurkunde wieder, die Kaiser Friedrich III. am 30. April 1489 zugunsten des Benediktinerstiftes mit seinem Siegel versehen hat, wenigstens in einer beglaubigten Abschrift aus dem Jahr 1858. Mehr als das Duplikat hat die Gemeinde nämlich nie besessen, weil sich das Original seit Jahr und Tag in der Stiftsbibliothek befindet und danach die Zweitschrift auf irgendwelche Weise im Trödel gelandet ist.

Veranlasst hat die Abschrift der nach dem "provisorischen Gemeindegesetz" von Kaiser Franz Josef I. von den Kremsmünsterer Handwerksmeistern und Großbauern 1850 zum Bürgermeister gewählte Seifensieder Josef Assam. Was den vorherigen Marktrichter, der als erster in das Amt des Gemeindeoberhauptes gewählt wurde, bewog, die Markterhebungsurkunde abschreiben und mit Stempelmarke beglaubigen zu lassen, während man das Original ohnehin gut bei den Patres im Stift aufgehoben wusste, wirft ein Rätsel auf. "Vielleicht ging es ihm auch um eine Emanzipation des Ortes vom Stift", sagt die wissenschaftliche Leiterin des OÖ. Landesmuseums und Kulturreferentin des Kremsmünsterer Gemeinderates Dagmar Fetz-Lugmayr (VP). Ein befreundeter Historiker hatte ihr den Hinweis gegeben, dass er die Abschrift aus dem Jahr 1858 im Antiquitätenhandel aufgespürt habe, worauf Fetz-Lugmayr sofort ein paar hundert Euro für den Rückkauf aus dem Kulturbudget lockermachte.

"Dieses Schriftstück gehört in unsere Gemeinde zurück", sagt auch Bürgermeister Gerhard Obernberger (VP). Für die Gemeindechronik könnte das Duplikat noch etliche Geheimnisse der Vergangenheit lüften.

Fetz-Lugmayr ist sofort ins Auge gestochen, dass sich am Kopf des Dokumentes eine Zahlenangabe "Nr. 2" befindet. "Natürlich weckt das sofort die Neugierde, was dann die ,Nummer eins‘ war", sagt die Kulturreferentin, "hat es weitere Abschriften gegeben oder ist damit das Original gemeint?" Gemeinsam mit den Benediktinern des Stiftes Kremsmünster will Fetz-Lugmayr die Abschrift mit dem Original vergleichen, um weitere Rückschlüsse zu gewinnen.

